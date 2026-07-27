Un sismo de magnitud 4.2 se registró hoy 27 de julio de 2026 a las 06:01:34 horas en Chiapas, con epicentro a 142 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, según el Servicio Sismológico Nacional.

El temblor no se percibió en la CDMX y no ameritó la activación de la alerta sísmica.

Aunque el temblor fue moderado, las autoridades mantienen vigilancia en la región para descartar afectaciones.

El evento recordó la importancia de los protocolos de prevención en zonas sísmicas.

SISMO Magnitud 4.2 Loc 142 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 27/07/26 06:01:34 Lat 14.10 Lon -93.32 Pf 16 km pic.twitter.com/mRaLzPDG9t — Sismológico Nacional (@SSNMexico) July 27, 2026

Podría ser una réplica del sismo del 17 de julio de 2026

El temblor registrado la mañana del 27 de julio de 2026 podría ser una de las más de mil réplicas del sismo de magnitud 7.4 ocurrido el 17 de julio.

Al corte del 26 de julio, el SSN informó que se han registrado más de 1,003 réplicas, la más grande de magnitud 6.5.