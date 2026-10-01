El huracán Rachel y el Frente Frío número 1 provocarán lluvias de fuertes a intensas, tormentas eléctricas y posible caída de granizo en varios estados de México este jueves 1 de octubre de 2026, de acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La dependencia informó que ambos sistemas interactuarán con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, además de canales de baja presión, una circulación ciclónica, una vaguada en altura y la onda tropical número 42, condiciones que favorecerán la presencia de lluvias en gran parte del país.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, por lo que la Conagua pidió a la población mantenerse atenta a las condiciones meteorológicas y a los avisos de las autoridades.

Estos son los estados afectados por el huracán Rachel y el Frente Frío 1

Para este jueves 1 de octubre se pronostican lluvias en gran parte de la República Mexicana, con diferentes intensidades dependiendo de la entidad.

Lluvias intensas de 75 a 150 milímetros: en Coahuila (noreste), Nuevo León (norte), Tamaulipas (noroeste), Durango (norte y noreste), Zacatecas (noroeste y norte) y San Luis Potosí (oeste y noroeste)

Lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros: en Baja California Sur (sur), Sinaloa (centro y sur), Nayarit, Jalisco (oeste), Guanajuato (noreste, este y suroeste), Querétaro (norte), Hidalgo (este y sureste), Tlaxcala, Puebla (norte y sur), Veracruz (norte y centro), Michoacán (norte), Guerrero (este, oeste y centro), Oaxaca (norte y sur), Chiapas (este y sur), Campeche (centro y sur) y Quintana Roo (norte, centro y sur)

Lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros: en Aguascalientes, Colima, Estado de México (centro y suroeste), Ciudad de México, Morelos, Tabasco (este) y Yucatán (este)

Chubascos de 5 a 25 milímetros: en Sonora y Chihuahua

¿Cómo va el huracán Rachel este 1 de octubre?

De acuerdo con el último reporte de la Conagua, emitido a las 03:00 horas, tiempo del centro de México, de este jueves 1 de octubre, el huracán Rachel se intensificó a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson.

El centro del sistema se localiza a 370 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 430 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Rachel presenta vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora, rachas de hasta 195 kilómetros por hora y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 9 kilómetros por hora.

La evolución del huracán Rachel y las condiciones provocadas por el Frente Frío 1 deberán mantenerse bajo vigilancia durante este jueves, debido al potencial de lluvias, tormentas eléctricas y granizo en distintas regiones de México.