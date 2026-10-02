Claudia Sheinbaum y el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, fueron las figuras centrales de un video lanzado por Morena al tirmo de la música de Stray Kids.

El guion del material audiovisual corresponde a la visita que realizó Lee Jae-myung a México, la cual coincidió con los conciertos de Stray Kids en la Ciudad de México en donde uno de ellos contó con la visita del mandatario.

Morena destaca en video cercanía de México y Corea del Sur al ritmo de Stray Kids

Al ritmo de “This & That” de Stray Kids y bajo el título “¡México y Corea del Sur cada vez más cerca!“, Morena presentó un video de Sheinbaum y Lee Jae-myung.

El partido destacó a través de de este material la cercanía que hay actualmente en las relaciones diplomáticas entre México y Corea del Sur.

El video, de apenas diecisiete segundos de duración, da un breve repaso a la visita que Lee Jae-myung y su esposa, la primera dama Kim Hea Kyung, llevaron a cabo en México.

En imágenes se observa diversos momentos protagonizados entre Sheinbaum y Lee Jae-myung, como cuando salieron a saludar desde el balcón presidencial.

Figura también el agradecimiento del presidente surcoreano hacia su homóloga en México tras el caluroso recibimiento a su comitiva.

Con ello se reafirman los lazos que existen entre ambos países, mismos que han permitido que bandas de gran relevancia como BTS -quienes regresarán en 2027- y ahora Stray Kids, visiten México a deleitar a su fandom con su música.