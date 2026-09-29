Claudia Sheinbaum resaltó las coincidencias entre México y Corea del Sur en la lucha contra desigualdades y la construcción de una democracia popular, al referirse a la biografía del presidente surcoreano Lee Jae-myung.

“Él es un hombre admirable, si uno lee su biografía es un hombre que viene de abajo. Era un niño muy pobre y que con su madre fueron saliendo adelante y la vida lo fue llevando a ayudar a la gente y a la política, y en ese sentido su pensamiento de ayudar al pueblo coreano, de disminuir desigualdades y de la atención al pueblo y de una democracia popular, coincidimos de alguna manera” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la mañanera del 29 de septiembre, la presidenta de México anunció que ambos gobiernos trabajan en la instalación de un centro de cultura coreana y k-pop en México, así como uno de cultura mexicana en Corea.

La visita de Lee Jae-myung incluyó una taquería en la CDMX, reflejo del acercamiento cultural.

Claudia Sheinbaum da detalles sobre centro de k-pop en México y de cultura mexicana en Corea del Sur

Claudia Sheinbaum detalló que actualmente trabaja el gobierno de Corea del Sur con la Secretaría de Cultura de México para analizar dónde se pondrá el centro de cultura coreano o k-pop en México.

De la misma manera dijo que ella planteó que se establezca un centro de cultura mexicana en Corea, por la amistad de ambos pueblos.

La presidenta mexicana resaltó que “hay un cariño a Corea que se ha dado” por sí solo y que en ello se han adelantado los pueblos antes que los gobiernos.

Los mensajes positivos del k-pop, la buena recepción del presidente de Corea en México, la aceptación de los k-dramas, los productos de belleza, la comida y más, son ejemplo de la buena relación de ambos pueblos.

Lee Jae-myung visitó taquearía de Mane de la Parra durante visita de Estado a México

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung y la primera, dama Kim Hye-kyung, visitaron en la CDMX una sucursal de Tacos Atarantados, de la cual es socio el actor y cantante Mane de la Parra.

La visita ocurrió el 25 de septiembre en la sucursal de Zona Rosa de la CDMX y ese sería un ejemplo del interés de los coreanos sobre la cultura mexicana y de la sencillez del presidente.

Claudia Sheinbaum revela cuál es la única diferencia entre México y Corea del Sur

Claudia Sheinbaum destacó que de las pocas diferencias entre ambos países es que México ha descartado la industria armamentística como medio de desarrollo.

La conversación que tuvieron ambos mandatarios la semana anterior fue muy buena, dijo Sheinbaum, y agregó que Corea ha pasado momentos difíciles por la guerra en Irán por la necesidad de importar petróleo y gas.