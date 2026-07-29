Tras una exitosa carrera en el sector privado, Ajay Banga se convirtió en el decimocuarto presidente del Banco Mundial.

Ajay Banga -de origen indio estadounidense- tiene experiencia liderando empresas globales como Mastercard, además de su labor en fondos de inversión y asesoría gubernamental.

Actualmente tiene una agenda diplomática en México, donde busca fortalecer alianzas estratégicas con el gobierno para financiar proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible.

¿Quién es Ajay Banga, presidente del Banco Mundial?

Ajay Banga es un ejecutivo empresarial indio-estadounidense que actualmente se desempeña como el decimocuarto presidente del Banco Mundial, cargo que asumió el 2 de junio de 2023 por un periodo de cinco años.

Ajay Banga, presidente del Banco Mundial (@sion.elenga / Instagram )

Es el primer presidente de esta institución de ascendencia sudasiática y fue nominado por el gobierno de Joe Biden para liderar la evolución del organismo hacia un enfoque que combine la reducción de la pobreza con la lucha contra el cambio climático.

Nació el 10 de noviembre de 1959 en Khadki, Pune, India. Es hijo de Harbhajan Singh Banga, un teniente general retirado del Ejército Indio.

Aunque nació en India, se convirtió en ciudadano estadounidense naturalizado en 2007.

¿Cuántos años tiene Ajay Banga, presidente del Banco Mundial?

Ajay Banga tiene 66 años de edad.

¿Quién es la esposa de Ajay Banga, presidente del Banco Mundial?

Ajay Banga está casado con Ritu Banga, una empresaria y cofundadora de Zoomdojo, una empresa enfocada en el desarrollo profesional de jóvenes.

¿Qué signo zodiacal es Ajay Banga, presidente del Banco Mundial?

Ajay Banga es del signo zodiacal Escorpio.

¿Cuántos hijos tiene Ajay Banga, presidente del Banco Mundial?

Ajay Banga tiene dos hijas con su esposa Ritu Banga: Aditi y Jyotika.

¿Qué estudió Ajay Banga, presidente del Banco Mundial?

Ajay Banga se graduó con una licenciatura en Economía por el St. Stephen’s College de la Universidad de Delhi.

Obtuvo una maestría en Administración (equivalente a un MBA) en el Instituto Indio de Administración (IIM) de Ahmedabad.

Ajay Banga, presidente del Banco Mundial (@worldbankgroup / Instagram )

¿En qué ha trabajado Ajay Banga, presidente del Banco Mundial?

Antes de unirse al Banco Mundial, Ajay Banga construyó una destacada carrera en los sectores financiero y de consumo.

Comenzó su carrera en Nestlé India en 1981, donde trabajó durante 13 años, y posteriormente en PepsiCo, donde participó en el lanzamiento de franquicias internacionales como Pizza Hut y KFC en India.

Durante 13 años ocupó diversos cargos directivos en Citigroup, incluyendo el de CEO de Citigroup Asia Pacific, donde lideró la reorganización de las operaciones en esa región.

Se desempeñó como vicepresidente de la firma de capital General Atlantic y presidió el consejo de administración de Exor, el holding de la familia Agnelli.

Fue presidente y director ejecutivo (CEO) de Mastercard entre 2010 y 2020, y posteriormente presidente ejecutivo hasta finales de 2021.

Bajo su liderazgo, la empresa triplicó sus ingresos, sextuplicó sus beneficios netos y aumentó su capitalización de mercado de 30,000 a más de 360,000 millones de dólares. También impulsó la inclusión financiera, integrando a 500 millones de personas al sistema digital.

Ajay Banga ha recibido importantes distinciones, entre ellas el Padma Shri otorgado por el gobierno de India en 2016, la Medalla de Honor de Ellis Island y ha sido incluido en la lista de las 100 personas más influyentes de la revista Time.

Su gestión en el Banco Mundial se centra en la “disrupción constructiva”, buscando reducir la burocracia institucional, movilizar capital privado para el desarrollo y crear empleos como motor principal de dignidad y propósito social.

Recientemente, ha mantenido diálogos estratégicos con líderes internacionales, incluyendo una reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para explorar financiamiento a empresas vinculadas al Plan México.