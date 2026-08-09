A un día de la toma de posesión, en Colombia se registraron dos ataques con explosivos, marcando así el primer día de gobierno del ultraderechista Abelardo de la Espriella.

El primer ataque tuvo lugar la madrugada del 8 de agosto, en una estación de policía en el norte de Colombia, dejando como resultado la muerte del subintendente Rodelo Canchila.

En otro evento, un ataque con explosivos se registró en el suroeste del país, en el peaje de Mandiva, ubicado en la vía Panamericana, la principal arteria vial del suroeste de Colombia

Dos ataques con explosivos marcan primer día de gobierno de Abelardo de la Espriella

Drones explosivos y coche bomba marcan primer día de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia

A un día de la toma de posesión de Abelardo de la Espriella, se registró un ataque con drones explosivos en la subestación de Policía de San Roque en Curumaní, departamento de Cesar.

Aunque aún no se ha identificado a sospechosos, las autoridades ya señalan al Ejército de Liberación Nacional, responsable de un coche bomba que la semana pasada dejó diez heridos en una estación de policía en Cauca.

Este crimen no quedará impune. Los responsables serán encontrados y enfrentarán todo el peso de la ley. Cada ataque contra nuestros hombres de la Fuerza Pública fortalece aún más nuestra determinación de derrotar al terrorismo Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia

El segundo ataque con explosivos se registró en el suroeste del país, en el peaje de Mandiva, ubicado en la vía Panamericana, la principal arteria vial del suroeste del país.

Según la versión del Ejército, dos vigilantes que cuidaban la infraestructura sufrieron heridas leves, al parecer como resultado de la detonación de un “coche bomba”.

Dos ataques con explosivos marcan primer día de gobierno de Abelardo de la Espriella (AP )

¿Quiénes son los culpables de los ataques?

Las autoridades colombianas atribuyeron los atentados registrados en el primer día del gobierno de Abelardo de la Espriella a dos grupos armados distintos.

En el caso del ataque contra la subestación de Policía de San Roque, en Curumaní, Cesar, las autoridades señalan como responsables probables al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El segundo atentado, ocurrido en el peaje de Mandiva, en la vía Panamericana, fue atribuido por el Ejército a las facciones Dagoberto Ramos y Jaime Martínez, pertenecientes a las disidencias de las FARC.