Claudia Sheinbaum, presidenta de México, informó que su gobierno dará más información este día 3 de noviembre respecto a la reunión que sostuvo con autoridades de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) sobre el gusano barrenador en aguacates de Michoacán.

“En el aguacate… a ver si hoy Sader da más información, ayer estuve platicando con la secretaria y quedaron de hoy dar mas información” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

El gusano barrenador del aguacate es una especie de gorgojo o escarabajo diminuto el cual es distinto al gusano barrenador del ganado.

La confirmación de la presidenta Claudia Sheinbaum se da luego de haber desechado 52 toneladas de aguacate por presencia larva de gorgojo o gusano barrenador.

Reunión de Sheinbaum con Sader por gusano barrenador en Aguacates

Claudia Sheinbaum confirmó que existe el tema del gusano barrenador en el aguacate y tras hablar con Columba Jazmín López Gutiérrez, titular de Sader, se informará del tema este día a través de la dependencia.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria (Senasica) inspeccionó los cargamentos e identificó las larvas, por lo que aseguró que no aseguró que no hubo salida al mercado de ese producto.

Senasica es un órgano administrativo desconcentrado que depende de la Sader del Gobierno de México.

Aguacateros aclaran que aguacate con gusano barrenador no era de exportación

Inicialmente se dijo que se trató de aguacate de exportación pero ello fue negado por la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate en México (APEAM).

El aguacate desechado por gusano barrenador provenía de los estados de Michoacán, Jalisco, Colima y Nayarit.