México.- A sus ocho años, Xóchitl Guadalupe Cruz López, estudiante chiapaneca de tercer año de primaria, es la primera niña en todo el país en obtener el "Reconocimiento ICN a la Mujer”, que otorga el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM para premiar las aptitudes científicas sobresalientes. El noticiero En Punto, de Televisa, viajó hasta San Cristóbal de Las Casas para conocer más sobre la destacada estudiante.

"Mi proyecto se trata de hacer un calentador de agua a partir de materiales reciclados de bajo costo aprovechando la luz solar, esto ayuda al medio ambiente y a las personas de bajos recursos”, expuso Xóchitl.

Con 10 botellas de pet, dos metros de manguera, dos puertas de cristal de un enfriador descompuesto y dos trozos de madera, la niña construyó un calentador solar para su casa; luego de dos semanas de prueba, su padre le ayudó a instalarlo en la azotea de su vivienda en San Cristobal de las Casas.

"Cada vez que llegaba de la escuela hacía las pruebas y entonces aproximadamente a las cuatro de la tarde […] fui tomando las muestras de cuantos grados Celsius salía el agua”, comentó.

Su madre, Alma López Gómez, asegura que desde los 4 años, Xóchitl mostró interés por la ciencia, lo que, sumado a su reciente premio, la tiene muy contenta.

"Es algo muy grato, muy emocionante escuchar eso ¡eh!, tu hija tiene este premio, este reconocimiento, participó aquí, participó allá, híjole son emociones muy fuertes”, comentó.

Xóchitl forma parte del programa "Adopta un Talento" de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), reconocido a nivel nacional por sus proyectos de impacto social. El premio que obtuvo la menor fue en la categoría ICN de menores de ocho años a nivel nacional.