Tuxtla Gutiérrez.- El gobernador Rutilio Escandón Cadenas expresó su orgullo y admiración a la pequeña inventora Xóchitl Cruz López, ganadora del Premio Hero Awards de PeaceJam . La niña chiapaneca inventó un calentador de agua a partir de materiales reciclados de bajo costo y que aprovecha energía solar.

Cruz López es la primera niña en recibir el “Reconocimiento ICN a la Mujer” que otorga el Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Por todo ello, el gobernador recibió a la menor edad y le expresó “en nombre del pueblo de Chiapas por poner en alto el nombre del estado”, su admiración y agradecimiento a la menor de edad.

Recibe Escandón a la niña Cruz

Durante la reunión con la niña chiapaneca -celebrada en Palacio de Gobierno-, Rutilio Escandón destacó el talento de Xóchitl Cruz. Además la consideró un ejemplo a seguir no sólo por su gran capacidad sino por utilizar su inteligencia para favorecer a los habitantes de su comunidad.

Xóchitl Guadalupe se hizo acreedora de las distinciones al participar en un proyecto que le ha valido el reconocimiento nacional e internacional.

“Me honra poder estar contigo, eres un ejemplo no sólo de creatividad e inteligencia, sino de bondad, humanidad y generosidad, porque el hecho de querer el bienestar de tu familia y de tu comunidad, te llevó a generar esta idea. Tu actitud nos inspira y nos motiva a continuar fomentando el bien común, consolidando acciones a favor de la educación, la ciencia y la tecnología para las niñas, niños y jóvenes”.” Rutilio Escandón Cadenas

Cruz cursa 5º año de Primaria

Xóchitl Guadalupe Cruz actualmente cursa el quinto grado en la Escuela Primaria “Josefa Ortiz de Domínguez” y aspira a estudiar Medicina. Durante la reunión con el gobernador recordó que la idea que desarrolló para dar vida a su proyecto provino de su entorno : la Región Altos de San Cristóbal de Las Casas donde las temperaturas son muy bajas.

“Hay muchas familias de bajos recursos que se bañan y realizan sus demás actividades con agua fría, por lo que se enferman de las vías respiratorias, principalmente las niñas, niños y las personas adultas mayores”. Xóchitl Cruz

La niña dijo que ha presentado su proyecto en ferias estatales y nacionales que realiza el Programa Adopte un Talento (PAUTA), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como en Italia . Explicó que los materiales que utilizó fueron dos puertas de cristal de un enfriador descompuesto, 15 metros de manguera negra, lámina galvanizada, pintura negra y una llave de paso.

“Lo que pienso hacer es ampliarlo, juntando dos cajas de mangueras para hacer su capacidad mayor. Actualmente la capacidad de este calentador es de 15 litros de agua al día y pienso ampliarlo a 30” Xóchitl Cruz

Xóchitl Cruz López recibió el Premio Hero Awards de PeaceJam en la Cumbre Mundial de Premios Nobel 2019, que este año se realizó en Mérida, Yucatán.

Xóchitl hace sentir orgullosa a su familia

Xóchitl Cruz (Cortesía)

Alma Irene López Gómez, madre de Xóchitl, manifestó el orgullo y la felicidad que sienten como familia al ver cómo la niña proyecta las cosas que realiza.

En ese sentido López Gómez recordó que desde que la niña estaba en preescolar fue parte del Programa Adopte un Talento (PAUTA), donde les enseñan sobre Ciencia. Ahí aprendió en poco tiempo a realizar ciertas investigaciones y experimentos.

“Con el paso del tiempo empezó a ver su entorno de una manera diferente, porque ahí realizan proyectos que tengan un impacto social, conociendo las problemáticas o necesidades del lugar donde viven y buscan soluciones” Alma Irene López Gómez. Mamá de Xóchitl

En ese sentido, “una de las soluciones que ella encontró, es este proyecto que ha realizado pensando primero en la salud de las personas que tienen bajos recursos”.