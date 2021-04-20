México.- Xóchitl Guadalupe Cruz López es la primera niña en obtener el Reconocimiento ICN a la Mujer, que otorga el Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a los méritos de divulgación científica.

La originaria de Altos de Chiapas creó un calentador solar de agua para su domicilio con materiales reciclados, que consta de dos paneles de cristal y un par de mangueras en las que el líquido fluye, y otras que conectan con el tinaco de su casa.

"Esto beneficia a la gente de escasos recursos, ya que no tienen la posibilidad de comprar otro tipo de calentadores. Además, al no contar con buenos sueldos, talan árboles para conseguir leña y esto contribuye al calentamiento global", comentó Xóchitl a EFE.

La menor ya había obtenido otros premios a la edad de cuatro años, cuando su interés por la ciencia surgió, y ahora está pensando en un nuevo modelo de calentador utilizando paneles solares.