Reginaldo Sandoval anunció que el Partido del Trabajo (PT) pausará su participación en el proceso interno de Morena para designar coordinadores estatales en la defensa de la 4T y la soberanía nacional.

En entrevista con Julio Astillero, Reginaldo Sandoval reveló que el PT se ha sentido “maltratado”, pues Morena ha ignorado todos sus planteamientos y propuestas rumbo a las elecciones de 2027.

“Nos estamos sintiendo un poco maltratados porque no nos escuchan, no nos ponen atención, no nos consideran”. Reginaldo Sandoval

Reginaldo Sandoval confirma pausa del PT en proceso de Morena por falta de acuerdos

Reginaldo Sandoval informó que el PT decidió pausar su participación en el proceso de Morena rumbo a las elecciones de 2027, al considerar que sus planteamientos no han sido escuchados por el partido aliado.

“Nos sentimos maltratados”: Reginaldo Sandoval anuncia pausa del PT en proceso de Morena (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Sandoval explicó que el PT propuso realizar una “encuesta espejo” para definir las candidaturas; sin embargo, Morena habría decidido seguir un proceso independiente y ajeno a ellos.

Asimismo, Reginaldo Sandoval expresó diferencias con Morena respecto a los perfiles elegidos que, desde su perspectiva, no están plenamente identificados con el proyecto político de la 4T.

Ante esta situación, el PT analiza participar en las elecciones de 2027 de las 17 gubernaturas con perfiles propios. Sandoval no descartó la posibilidad de ir solos en el Congreso, municipios y diputaciones locales.

Respecto a si seguiría la alianza con el Partido Verde, Reginaldo Sandoval señaló que este ha respaldado las decisiones tomadas por Morena y no siempre demuestra independencia, por lo que es poco probable.

El diputado aclaró que las decisiones sobre una eventual competencia electoral del PT sin Morena dependerán de las negociaciones entre los partidos y de los acuerdos que se alcancen rumbo a 2027.

“Yo esperaría que haya reflexión crítica de parte de nuestro aliado mayor para que reflexionemos profundamente lo que estamos haciendo”. Reginaldo Sandoval