La presidenta Claudia Sheinbaum reveló qué temas energéticos ha abordado con Donald Trump durante sus llamadas telefónicas, entre ellos la producción de petróleo y gas natural en México.

“Sí ha sido un tema que se tocó en algunas de las llamadas. Nosotros le planteamos (...) que se está comprando gas natural, pero que también nosotros queremos desarrollar más el gas natural”, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

También negó que el mandatario estadounidense le haya pedido activos de Petróleos Mexicanos (Pemex) a cambio de firmar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Durante la conferencia mañanera del pueblo de este lunes 19 de octubre de 2026, Sheinbaum respondió a los cuestionamientos sobre un reporte del diario Financial Times acerca de las conversaciones entre ambos gobiernos y sus posibles acuerdos en materia energética.

La mandataria explicó que ha planteado a Trump la intención de fortalecer la producción nacional de gas natural, ante la dependencia de México de las importaciones de este combustible.

Sheinbaum niega que Trump haya pedido activos de Pemex a cambio del T-MEC

Claudia Sheinbaum negó que Donald Trump le haya solicitado activos de Pemex a cambio de firmar el T-MEC, en el contexto de las negociaciones que mantienen ambos países para revisar el acuerdo comercial.

La presidenta afirmó que ha sido clara con el mandatario estadounidense respecto a la soberanía energética de México y las restricciones constitucionales sobre los derechos relacionados con el petróleo.

No obstante, explicó que la legislación mexicana permite la participación de empresas extranjeras en determinadas actividades del sector energético mediante contratos con Pemex.

Al respecto, mencionó el caso de Halliburton, empresa estadounidense que ha prestado servicios a la petrolera mexicana durante décadas.

“No a cambio, pero sí ha planteado en algunos momentos que sí puede ayudar —él lo plantea así— en la producción de petróleo y en todos los casos hemos sido claros”

La presidenta agregó que le ha explicado a Trump que la Constitución y las leyes mexicanas establecen los límites para la participación extranjera en el sector petrolero.

“Lo que hay, que viene desde hace 80 años, por ejemplo, pues son empresas de Estados Unidos que participan como contratistas de Pemex, a través de distintos mecanismos de contratos que ahora además quedaron perfectamente regulados en la nueva Ley de Pemex. Eso sí se puede. Halliburton tiene 80 años trabajando en Pemex”

¿Qué le habría pedido Donald Trump a Sheinbaum sobre el sector energético?

De acuerdo con un reporte de Financial Times, Donald Trump habría instado a Claudia Sheinbaum, durante una conversación telefónica reciente, a fortalecer la colaboración entre las empresas energéticas de México y Estados Unidos.

Según la publicación, ambos gobiernos evaluaron un posible acuerdo inspirado en el pacto previo con Corea del Sur, que contempla compras e inversiones relacionadas con productos energéticos estadounidenses.

El reporte también mencionó la posibilidad de que México adquiriera hasta 100 mil millones de dólares en productos energéticos de Estados Unidos.

Además, un representante del Gobierno estadounidense indicó que durante las conversaciones se abordó el aumento de las importaciones mexicanas de gas natural, combustible del que México depende para cubrir una parte importante de su demanda.

Estas negociaciones se enmarcan en los esfuerzos de Washington por reducir el superávit comercial que mantiene México frente a Estados Unidos.

Sin embargo, Sheinbaum sostuvo que la cooperación energética con el país vecino debe ajustarse a la legislación mexicana y reiteró que la participación de empresas extranjeras puede realizarse mediante los mecanismos contractuales permitidos por la ley.