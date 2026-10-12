La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió a Donald Trump sobre la posibilidad de terminar con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y aseguró que el acuerdo comercial continúa vigente, mientras ambos países mantienen conversaciones sobre su futuro.

“No es terminar con el T-MEC, el T-MEC es una ley porque fue aprobada por el Senado de los tres países de Canadá, Estados Unidos y México” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante su conferencia mañanera de este lunes 12 de octubre de 2026, la mandataria explicó que poner fin al tratado implicaría atender cuestiones legales en los tres países involucrados, debido a que fue aprobado por los respectivos poderes legislativos.

La presidenta también confirmó que las negociaciones con el gobierno estadounidense continúan, aunque todavía no se han alcanzado acuerdos.

¿Cuál es el futuro del T-MEC? Esto dijo Claudia Sheinbaum

Sheinbaum explicó que el T-MEC contempla un mecanismo de revisión después de seis años, mediante el cual los tres países pueden definir si extienden su vigencia por otros 16 años o si el tratado continúa sujeto a revisiones posteriores.

En este contexto, Estados Unidos plantea cambios durante la segunda administración de Donald Trump, entre ellos mantener el acuerdo comercial por un periodo de 10 años y establecer revisiones anuales.

La mandataria aclaró que esta propuesta no significa que deba tomarse una decisión definitiva en el plazo de un año. Añadió que sigue abierta la posibilidad de realizar nuevas consultas en los próximos años.

“Eso no quiere decir que, a lo mejor en un año, en dos o en tres se vuelva a decidir, o se vuelva a repetir esta consulta para poder definir para que son otros seis años, no está cerrada esa posibilidad y por el momento lo que decidió Estados Unidos es negociar por aparte Canadá y México” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum confirma conversaciones con Estados Unidos por el T-MEC

La presidenta reiteró que México mantiene conversaciones con Estados Unidos sobre el futuro del T-MEC, aunque reconoció que todavía no se alcanzan acuerdos en los temas pendientes.

Sheinbaum señaló que uno de los objetivos del gobierno mexicano es conseguir una reducción de los aranceles que Estados Unidos aplica a productos como los automóviles, el acero y el aluminio.

Además, indicó que México busca evitar la imposición de nuevos aranceles durante el proceso de revisión del tratado comercial con Estados Unidos.