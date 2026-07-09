La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se trabaja en un alertamiento para celulares por lluvias y huracanes; sin embargo, aún se desarrollan los sonidos específicos de alerta en celulares para los fenómenos meteorológicos.

“Todavía se está trabajando en los sonidos que va a tener la alerta” Claudia Sheinbaum

La mandataria dio a conocer los avances durante la conferencia mañanera de este 9 de julio, en donde destacó la importancia de contar con un sistema de alerta temprana más efectivo y accesible para toda la población en el caso del clima, especialmente durante la temporada de lluvias.

Esto busca fortalecer la protección civil en un contexto de mayor frecuencia de eventos climáticos intensos en el país y prevenir tragedias en la población y la ciudadanía.

Claudia Sheinbaum revela que México avanza en alertas de lluvias por celular, aunque aún se busca el sonido específico

Durante la conferencia de este 9 de julio, Claudiia Sheinbaum, señaló que se trabaja en un sistema de alertamiento por celulares para prevenir e informar a la población en caso de lluvias y huracanes.

Subrayó que el objetivo es que estas notificaciones sean claras, inmediatas y lleguen al mayor número de personas posible para que no solo se informen sino que se puedan prevenir riesgos y pérdidas.

Este tipo de alertas satelitales y móviles que se planean implementar en México en el caso de lluvias representan un avance clave, similar a los sistemas ya implementados en otros países para terremotos y tsunamis.

En México, donde la temporada de huracanes representa un riesgo anual para millones de habitantes en costas y zonas vulnerables, esta herramienta podría reducir significativamente el tiempo de reacción de la ciudadanía.

La iniciativa del alertamiento por celular en caso de lluvias y huracanes, forma parte de las estrategias de prevención del gobierno federal, en donde Sheinbaum ha enfatizado que los sonidos se están diseñando para ser distintivos y no generar confusión con otras notificaciones.

Hasta el momento, no se ha dado una fecha exacta para la implementación nacional, pero los trabajos continúan de forma acelerada, y la presidenta reiteró que probablemente salga dentro de alrededor de dos meses.