La presidenta Claudia Sheinbaum informó que en los próximos meses México implementará un sistema de alertamiento telefónico para prevenir tragedias por lluvias intensas y ciclones, con el objetivo de proteger a la población mediante tecnología accesible.

Durante la Mañanera del Pueblo de este 9 de julio, Claudia Sheinbaum destacó que el país se colocará “a la vanguardia” con esta nueva aplicación que alertará por lluvias a los ciudadanos, y que estará lista en alrededor de dos meses.

Claudia Sheinbaum anuncia sistema de alertas en celulares por lluvias y ciclones

Durante la Mañanera de este 9 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la próxima implementación de alertas telefónicas para prevenir tragedias por lluvias y ciclones, siendo una herramienta que permitirá recibir avisos oportunos directamente en los celulares de los ciudadanos.

“Tecnología para el Pueblo”, enfatizó Sheinbaum al detallar el avance que busca reducir riesgos en temporadas de huracanes y precipitaciones fuertes.

“En dos meses más o menos tengamos listo el alertamiento telefónico para que se pueda informar a toda la gente, a todas las mexicanas y mexicanos y particularmente en ciertas zonas, en acuerdo con las compañías telefónicas un alertamiento.” Claudia Sheinbaum

Este sistema de alertas masivas por SMS y notificaciones push por parte del Gobierno de México, representará un salto significativo en la prevención de desastres naturales, permitiendo a las autoridades emitir avisos tempranos sobre fenómenos hidrometeorológicos que afectan frecuentemente a diversas regiones del país.

La iniciativa se alinea con la política de protección civil del gobierno federal, que prioriza la vida de las personas mediante el uso de herramientas modernas y de fácil acceso para toda la población, especialmente en zonas vulnerables.

Cabe mencionar que se ha registrado que sistemas similares han demostrado su efectividad en otros países para salvar vidas y minimizar daños materiales al dar tiempo suficiente para tomar medidas preventivas ante la temporada de lluvias y ciclones.

La Presidenta Sheinbaum aseguró que el despliegue del sistema se realizará de manera progresiva y en coordinación con las dependencias especializadas, garantizando su funcionamiento óptimo antes del pico de la temporada de huracanes.