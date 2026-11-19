Claudia Sheinbaum compartió parte de la conversación que sostuvo con Xi Jinping tras la solicitud de un oso panda para México.

“Consideramos que en ese símbolo de amistad es algo importante que se siga conservando esta especie en México y que sigamos con este fortalecimiento de la relación... El planteamiento en nuestro caso…porque es un símbolo de amistad y también de reconocimiento de la conservación de una especie tan importante" Claudia Sheinbaum

De acuerdo con la presidenta de México, consideró importante mantener la presencia de un oso panda en México durante su viaje para participar en el APEC 2026.

Asimismo, señaló que el presidente Xi Jinping “estaba muy enterado” sobre la situación de Xin Xin - la panda que vive en el Zoológico de Chapultepec-, su nombre y edad.

“Está muy enterado”: Sheinbaum reveló lo que Xi Jinping sabe de la panda de México

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, durante su reunión bilateral, Xi Jinping mostró que sabe mucho sobre Xin Xin, la panda que vive en el Zoológico de Chapultepec en México.

La presidenta compartió que durante su reunión solicitó al mandatario chino el envío de un panda a México y recordó que ahora China no regala los ejemplares, sino que los presta.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, el presidente de China incluso corrigió la edad de la panda, pues la presidenta le comentó que tenía 34 y él le recordó que en realidad tiene 36 años de edad.

“Estaba muy enterado el presidente Xi del nombre de la panda que sigue en México, cuántos años tiene -36 años tiene-, incluso yo le dije 34 y él dijo: no tiene 36 el ejemplar que sigue en México” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum recuerda que el panda es un símbolo de la amistad entre México y China

Claudia Sheinbaum recordó que México recibió una pareja de pandas, Pe Pe y Ying Ying, en 1975, siendo uno de los primeros países en recibir ejemplares como regalo por parte de China.

Sin embargo, resaltó que México fue el único país donde los pandas pudieron procrear, bajo el cuidado del Zoológico de Chapultepec.

“En 1975 México fue uno de los primeros países en recibir esta especie tan emblemática de China, recibió una pareja. Y en México, a diferencia de otros países, se pudo procrear en el Zoológico de Chapultepec” Claudia Sheinbuam

La presidenta recordó que China siempre ha visto el oso panda como una relación de amistad por lo que “hoy va mucho más allá que la exhibición de una especie en un zoológico, tiene que ver con la conservación de las especies, la conservación de la naturaleza”.

Cabe recordar que Ying Ying y Pe Pe tuvieron una cría que nació el 21 de julio de 1981, Tohuí, la primera cría de panda gigante que nació y sobrevivió fuera de China.

Por su parte, Xin Xin nació el 1 de julio de 1990 en Chapultepec, hija de Tohuí, hija de Pe Pe y Ying Ying, y de Chia Chia, un panda procedente de Londres en Reino Unido; actualmente es la única panda que no pertenece al gobierno de China.