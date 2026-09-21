Édgar Amador respondió al exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Guillermo Ortiz, tras criticar el modelo económico de México: “ha dado mejores resultados que el neoliberal.

“Llama la atención la insistencia de Ortiz de desprestigiar un modelo, que simple y sencillamente ha dado mejores resultados sociales que los observados durante la gestión neoliberal”. Édgar Amador, secretario de Hacienda y Crédito Público

La respuesta del actual secretario de Hacienda se da tras el artículo “¿Están los mexicanos mejor con Claudia Sheinbaum?”, en el cual cuestionaba los indicadores dados en el Segundo Informe.

Al respecto, Édgar Amador mencionó las deficiencias y sacrificios de Guillermo Ortiz durante su gestión, la cual comenzó en 1994 y que vio una inflación de 51.97% en 1995.

Édgar Amador responde a Guillermo Ortiz tras críticas a modelo económico de México

En comunicado, Édgar Amador respondió a Guillermo Ortiz y sus críticas, las cuales cuestionó, ya que el modelo económico en México ha dado más resultados sociales que en periodo neoliberal.

Édgar Amador responde a Guillermo Ortiz tras críticas a modelo económico (Édgar Amador)

Tal como destaca Édgar Amador, Guillermo Ortiz sabe de pobreza debido a que se vio un incrementó cuando fue secretario, a 16 millones de personas y una pobreza alimentaria similar.

Pese a eso, Guillermo Ortiz cree tener credenciales para cuestionar, como señala Édgar Amador, quien resaltó que elevó no sólo la pobreza en un marco de devaluación e inflación descontrolada.

También se vio un incremento en desempleo, además del Fobaproa, que tiene una deuda que sigue costando a los mexicanos, todavía 22 años después.

Édgar Amador destacó a su vez que Guillermo Ortiz y su modelo económico sacrificaron la política social y el bienestar de millones, al rescatar a los privados con impuestos públicos.

Édgar Amador responde a Guillermo Ortiz tras críticas a modelo económico (Édgar Amador)

Críticas de Guillermo Ortiz: Édgar Amador Ortiz da respuesta a cada señalamiento

Por lo mismo, Guillermo Ortiz estaría usando indicadores aislados para hacer un cuestionamiento general, como lo dice su título, cuyo recuento es parcial y minimizando los resultados.

Édgar Amador señala entre ellos el incremento de pobreza patrimonial de Guillermo Ortiz de 11 puntos en sólo tres años, a diferencia de este modelo, que a nivel multidimensional se redujo 12.3 puntos.

Esto significa que al menos 13. 4 millones mejoraron sus condiciones de vida, pero no es el único logro, ya que el gasto público en salud se redujo al 2.1% del PIB y la inflación que actualmente es del 3.26%.

Édgar Amador responde a Guillermo Ortiz tras críticas a modelo económico (Édgar Amador)

Édgar Amador responde a Guillermo Ortiz tras críticas a modelo económico (Édgar Amador)