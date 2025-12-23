Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México revela cuántas vueltas a la Tierra ha dado en giras por el país en tan solo su primer año de Gobierno.

Como lo había prometido desde su conferencia mañanera del pueblo del martes 23 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer cuántos kilómetros había recorrido en su primer año.

Cabe recordar que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum asumió su cargo como titular del Ejecutivo el pasado 1 de octubre de 2024, y en ese tiempo ha recorrido 84.407 kilómetros por vía aérea y 19.965 kilómetros por vía terrestre, para un total de 104.372 kilómetros.

Después de hacer una serie de cálculos matemáticos se determinó desde la mañanera del pueblo cuántas vueltas a la Tierra dio Claudia Sheinbaum.

Casi tres vueltas a la Tierra dio Sheinbaum en giras por México y más en su primer año de Gobierno

Tomando en cuenta 104.372 kilómetros recorridos por la presidenta de México, si se toma como referencia la medición de la circunferencia de la Tierra que son más de 40 mil kilómetros serían, hasta 2.6 vueltas de recorrido en las giras de Claudia Sheinbaum.

“Si la medición es con la circunferencia del Ecuador, más bien el diámetro del Ecuador serían ocho vueltas si es la circunferencia de la Tierra que son más de 40 mil kilómetros, serían 2.6 vueltas a la Tierra con esto que nos comentaba” Carlos Navarro, periodista

Así lo reveló uno de los reporteros que cubría la mañanera, Carlos Navarro.

Además la presidenta Sheinbaum dio un listado de las visitas que ha hecho a estados y actividades oficiales.

Así como inauguraciones y supervisiones en carreteras y hospitales, además de eventos en la capital del país, como su primer informe de gobierno.

Sobre sus visitas a diferentes estados de la república mexicana precisó visitar:

10 visitas al Estado de México

10 visitas a Hidalgo y Veracruz

9 visitas a Puebla

6 visitas a Guerrero, Morelos, Querétaro y Quintana Roo

5 visitas a Campeche y Oaxaca

Entre otros estados

Cabe recordar que la presidenta de México también ha hecho otros viajes internacionales como a la cumbre del G20 en Brasil de 2024 o a la del G7 en Canadá en junio de este año.

O su última visita a Estados Unidos para presencial el Sorteo del Mundial 2026, donde tuvo su primer encuentro en persona con su homólogo Donald Trump.