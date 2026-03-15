Desde Santa María del Oro, Nayarit, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a su homólogo en Estados Unidos, Donald Trump, al sostener que “en México manda el pueblo”.

“¿Quién gobierna México? Porque luego andan diciendo que otros gobiernan México ¿No? En México gobierna el pueblo, pero también gobernamos las mujeres” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Las declaraciones de Claudia Sheinbaum se dan luego de que Donald Trump declarara el viernes 13 de marzo de 2026: “nos guste o no, los cárteles dirigen México”.

Claudia Sheinbaum responde a Trump: “En México manda el pueblo”

Durante la inauguración del Centro Libre para las Mujeres, la presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que el gobierno de México ya no sirve a unos cuantos, pues eso cambió con la llegada de la Cuarta Transformación.

En ese contexto, declaró que una de sus responsabilidades es “demostrar que las mujeres podemos y sabemos gobernar”, al mismo tiempo que señaló que en México es tiempo de mujeres.

Un día antes, desde Colima la presidenta respondió a Donald Trump que su gobierno ha trabajado con Estados Unidos por el tema de seguridad, siempre bajo el principio de la soberanía, la cual no está a negociación.

“El presidente Donald Trump hizo una publicación ahí en sus redes sociales relacionada con México, pero a lo mejor no está muy bien informado, porque estamos trabajando con Estados Unidos para el tema de seguridad [...], pero hay algo por lo que hemos luchado toda nuestra vida el pueblo de México: soberanía y esa no está a negociación” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En respaldo, la SRE destacó que la relación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos debe ser con respeto a la soberanía, responsabilidad compartida y cooperación sin subordinación.

Sheinbaum y SRE responden a Trump: “la soberanía no está en negociación” (Michelle Rojas)

¿Qué dijo Donald Trump de México?

En sus redes sociales, Donald Trump aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum no debió haber rechazado su ayuda para combatir los cárteles en territorio mexicano.