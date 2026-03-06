Eugenio Martínez Enríquez es un diplomático de carrera que actualmente se desempeña como embajador de Cuba en México.

Antes de llegar a la embajada en México, Eugenio Martínez Enríquez ocupó distintos cargos en el servicio exterior cubano y fue embajador en España entre 2013 y 2017.

¿Quién es Eugenio Martínez Enríquez?

Eugenio Martínez Enríquez es un diplomático de carrera cubano. Actualmente se desempeña como embajador de Cuba en México, cargo que asumió en 2026 para representar al gobierno de Cuba ante México.

Antes ocupó puestos relevantes en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba y fue embajador en España entre 2013 y 2017.

Eugenio Martínez Enríquez (Embajada de Cuba)

¿Cuántos años tiene Eugenio Martínez Enríquez?

No existe información pública de la edad de Eugenio Martínez Enríquez.

¿Quién es la esposa de Eugenio Martínez Enríquez?

La identidad de la esposa de Eugenio Martínez Enríquez no suele aparecer en perfiles públicos o biografías oficiales, por lo que no hay datos confirmados sobre su pareja.

¿Qué signo zodiacal es Eugenio Martínez Enríquez?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Eugenio Martínez Enríquez, por lo que no es posible determinar su signo zodiacal.

¿Quiénes son los hijos de Eugenio Martínez Enríquez?

Tampoco hay información pública confirmada sobre hijos o familia directa del diplomático.

¿Qué estudió Eugenio Martínez Enríquez?

Se le identifica como diplomático de carrera dentro del servicio exterior cubano, lo que implica formación en áreas vinculadas a relaciones internacionales, política exterior y diplomacia, aunque su carrera universitaria específica no siempre se detalla públicamente.

¿En qué ha trabajado Eugenio Martínez Enríquez?

A lo largo de su trayectoria Eugenio Martínez Enríquez ha ocupado diversos cargos dentro del servicio exterior de Cuba, entre ellos:

Embajador de Cuba en España (2013–2017)

Director general para América Latina y el Caribe en la cancillería cubana

Funcionarios y misiones diplomáticas dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba

Embajador de Cuba en México desde 2026