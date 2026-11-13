Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, informó que durante su administración y desde el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, se han disuelto 24 caravanas migrantes que buscaban llegar a la frontera norte.

“Hoy nos informó la secretaria de Gobernación: son 24 caravanas desde la llegada del presidente Trump al Gobierno que se han desintegrado, gracias a la información que les han dado de que no hay paso en la frontera mexicana hacia Estados Unidos, 24” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante su conferencia mañanera del viernes 13 de noviembre de 2026, la presidenta Sheinbaum destacó que el Gobierno de México brinda atención e información a los migrantes bajo un enfoque de derechos humanos, para explicarles las condiciones actuales para ingresar a Estados Unidos.

Las declaraciones de la presidenta Sheinbaum se dan en medio de las amenazas de Donald Trump de duplicar los aranceles a México en caso de no detener a las caravanas migrantes.

Sheinbaum señala que no hay caravanas migrantes avanzando hacia Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum recordó que recientemente informó sobre la presencia de dos caravanas migrantes en México; sin embargo, precisó que una de ellas ya se disolvió, debido a que la mayoría de sus integrantes decidió regresar a sus países de origen.

Mientras tanto, la segunda caravana apenas estaría en proceso de formación, explicó la mandataria.

Por esta razón, Sheinbaum aseguró que actualmente no hay ninguna caravana migrante que esté atravesando territorio mexicano con la intención de llegar a la frontera norte y cruzar hacia Estados Unidos.

“En este momento, ayer informé que había dos caravanas, una caravana ya disolvió su paso, ya la mayoría regresaron a los países de origen y hay otra caravana que apenas se está formando. Entonces realmente no hay ninguna caravana que esté en este momento entrando en tránsito en nuestro país para llegar a la frontera norte” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

¿Cómo se disuelven las caravanas migrantes en México? Sheinbaum lo explica

La presidenta de México también explicó cómo se atiende a la caravana migrante que actualmente comienza a formarse, siguiendo el mismo procedimiento que, aseguró, se ha aplicado a las otras 23 que han intentado atravesar el país.

De acuerdo con Sheinbaum, ninguna de esas caravanas ha logrado avanzar más allá de Chiapas, pues sus integrantes reciben información y atención en la frontera sur de México.

La mandataria explicó que las autoridades mexicanas informan a los migrantes sobre las restricciones de la política migratoria de Estados Unidos y las dificultades que enfrentarían para ingresar a ese país.

Con esta información, señaló, las personas migrantes toman la decisión de no continuar su recorrido hacia la frontera norte y regresar a sus países de origen.