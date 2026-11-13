La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó este viernes 13 de noviembre que el Gabinete de Seguridad informe sobre el paradero de Guillermo Zuany, exfuncionario de la Fiscalía de Chihuahua, señalado por presuntamente colaborar con agencias de Estados Unidos.

“Es una historia larga el de este personaje y no quisiera mencionarla aquí en este momento, pero tiene una historia de que cómo es que esta persona que llegó a ser vice fiscal de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, colabora con las agencias de Estados Unidos, es muy relevante, es muy muy relevante; incluso para la relación bilateral, entonces yo pediría al Gabinete de Seguridad que diera toda la información sobre esta persona y en este momento, sobre donde se encuentra de acuerdo con el conocimiento del gabinete de seguridad.” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum calificó el caso como relevante para la relación bilateral, luego de que se difundieran reportajes sobre Guillermo Zuany en el diario The New York Times.

Claudia Sheinbaum pide informar si Guillermo Zuany está protegido por Estados Unidos

Claudia Sheinbaum explicó durante la Mañanera del Pueblo que Guillermo Zuany tiene antecedentes que el Gabinete de Seguridad considera importantes, entre ellos:

Presuntos actos de corrupción

Vínculos con la delincuencia organizada

También Sheinbaum señaló que el exfuncionario de Chihuahua habría colaborado posteriormente con agencias estadounidenses.

“Es muy relevante, como es que esta persona vinculada en su momento con actos de corrupción y vínculos con la delincuencia organizada, lo puedo decir, después e acerca a las agencias de estados unidos. Sí vale mucho la pena este caso por la relación bilateral y de respeto a nuestra soberanía, entonces ojalá la fiscalía o el gabinete de seguridad puedan dar información.” Claudia Sheinbaum

La presidenta pidió que las autoridades mexicanas den a conocer la información disponible sobre su ubicación y aclaren si actualmente se encuentra en Estados Unidos y cuenta con protección de ese país para evitar una posible extradición.

Al ser cuestionada directamente sobre esta última posibilidad, Sheinbaum respondió que corresponde al Gabinete de Seguridad informar al respecto.

Arturo Zuany Portillo, exdirector de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua

Claudia Sheinbaum descarta conflicto con Estados Unidos por el caso Guillermo Zuany

Claudia Sheinbaum aseguró ante los medios de comunicación que el asunto de Guillermo Zuany no tendría por qué generar roces con el gobierno estadounidense, pues existe comunicación sobre la postura de México respecto a las actividades de sus agencias en territorio nacional.

Recordó que las modificaciones al artículo 40 constitucional y a la Ley de Seguridad Nacional establecen que cualquier agente extranjero que realice actividades de seguridad en México debe respetar la Constitución y las leyes nacionales.

Finalmente, insistió en que el caso de Guillermo Zuany merece esclarecerse por sus implicaciones en materia de soberanía y cooperación bilateral.