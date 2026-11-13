El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) reportó una importante recaudación tras la subasta de motocicletas decomisadas al canadiense Ryan Wedding, señalado por presuntos vínculos con organizaciones criminales.

“Participaron instancias y personajes del mundo de los deportes de todo el mundo, que vinieron coleccionistas muy especiales que incluso ayer dieron conferencias de prensa para cadenas internacionales… van para museos en otras partes del mundo…” Mónica Fernández Balboa, titular Indep

La subasta atrajo el interés de coleccionistas, compradores especializados y participantes internacionales, convirtiéndose en una de las ventas más destacadas realizadas por el INDEP: recaudó 70 millones 911 mil 200 pesos.

De acuerdo con Mónica Fernández Balboa, los recursos obtenidos se suman a la estrategia para convertir bienes asegurados en ingresos para el Estado, mientras una parte de la colección aún será ofertada en futuras subastas.

INDEP subasta 57 motocicletas de la colección de Ryan Wedding con gran interés internacional

Luego de haber sido detenido Ryan Wedding el 22 de enero de 2026 por la Fiscalía General de la República (FGR), la dependencia incautó sus bienes.

A Ryan Weedding se le señala de aliarse con el Cártel de Sinaloa para traficar drogas hacia Norteamérica; también se le señala de posibles nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La FGR entregó sus bienes al INDEP, entre ellos 62 motocicletas, a fin de generar recursos para el Estado mexicano.

“Vendimos 57 de 62 motocicletas que fueron incautadas… y nos fueron entregadas por la Fiscalía General de la República… son unas motocicletas de colección impresionantes.. estas eran de un atleta canadiense… es Ryan Wedding… fue aprehendido, le decomisaron los bienes y nos fueron transferidos…” Mónica Fernández Balboa, titular Indep

Incluida esta subasta, el INDEP ha generado recursos totales, de enero de 2025 a noviembre de 2026, de 407 millones de pesos para el Estado.

5 motocicletas de Ryan Wedding se alistan para subasta del INDEP el próximo 27 de noviembre

Monica Fernández Balboa detalló en la mañanera de Claudia Sheinbaum del 13 de noviembre de 2026 que de las 62 motocicletas se subastaron 57, por lo que restan cinco que se van a subastar en otro ejercicio del INDEP programado para el 27 de noviembre en la CDMX.

La funcionaria comentó que el destino de algunas motocicletas será internacional, tanto para coleccionistas como para museos.

El mundo deportivo también tuvo mucho interés en la subasta por los modelos usados en competencias internacionales de MotoGP o Superbike.