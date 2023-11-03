El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló cuál es su plan para festejar su cumpleaños número 70 este 2023, el cual tendrá un gran significado histórico.

En la conferencia mañanera de hoy 3 de noviembre, AMLO compartió que el próximo lunes 13 de noviembre, día de su cumpleaños 70, estará en Sonora , y ahí festejará su aniversario de nacimiento.

Según expuso el presidente de México, escogió específicamente Sonora para pasar su cumpleaños, debido al significado histórico que tiene el trabajo que realizará ese día, así como sus acompañantes.

AMLO da detalles de sus actividades el día de su cumpleaños 70

Conforme a lo expuesto por AMLO, el domingo 12 de noviembre viajará de Rosarito, Baja California, a Sonora, en medio de una larga gira de trabajo que comenzará el fin de semana del 4 de noviembre.

Sin embargo, con respecto a las actividades que tiene agendadas para su cumpleaños número 70, el próximo 13 de noviembre, AMLO compartió que desde Ciudad Obregón, Sonora, sostendrá la reunión con su gabinete de seguridad y la conferencia mañanera.

Posteriormente, compartió que pasará su cumpleaños en una visita a los pueblos Yaquis de la entidad, en donde supervisará el Plan de Justicia Yaqui.

El presidente refirió que así lo decidió porque quiere pasar su cumpleaños 70 con los Yaquis, a quienes el gobierno federal trata de reivindicar y hacer justicia con la devolución de sus tierras, territorio, aguas y bienes naturales.

Así como con la reivindicación de su dignidad como pueblo, la consecuente obligación de ser tratados como iguales por el resto de la sociedad, y el reconocimiento de sus derechos.

“El 12, vamos a Sonora, el lunes 13 la conferencia va a ser en Obregón, o sea la reunión de seguridad y la conferencia y luego vamos con los pueblos Yaquis el día 13, escogí ahí para trabajar supervisando el Plan de Justicia Yaqui y es también, lo adelanto, pero no es para fiestas ni nada de eso, es mi cumpleaños, voy a cumplir 70 años y quiero cumplirlos ahí con los Yaquis” AMLO

AMLO pasa su cumpleaños 70 en gira de trabajo

Cabe destacar que en su cumpleaños número 70, el presidente se encontrará inmerso en una larga gira de trabajo que comienza este fin de semana del 4 de noviembre, y que termina hasta el 19 de este mismo mes.

Pues, según expuso AMLO, este fin de semana viajará al suereste de México para la supervisión del Tren Maya ; posteriormente, entre los días 7 y 8 de noviembre, se dirigirá a Acapulco, Guerrero , para conocer el estado del Plan de reconstrucción de la zona tras el paso del huracán Otis.

El jueves 8 de noviembre por la noche, AMLO se trasladará a Tijuana, Baja California , en donde se supervisarán obras, además, su visita en la entidad del noroeste de México culminará hasta el domingo 12 de noviembre, pues en su recorrido también estará en:

Mexicali

Tecate

San Felipe

San Quintín

Ensenada

Rosarito

Finalmente, tras asistir al informe de gobierno de Marina del Pilar, el 12 de noviembre, AMLO viajará a Sonora, donde pasará su cumpleaños con el pueblo Yaqui.

Posteriormente, el 14 de noviembre, AMLO estará en Culiacán, Sinaloa, donde realizará su reunión de seguridad y la conferencia mañanera, así como la inauguración de las sucursales del Banco del Bienestar.

Luego, AMLO podría viajar a La Paz, Baja California Sur y visitar a Heroica Mulegé, para el 15 y 16 de noviembre asistir a la reunión de Asia-Pacífico, en San Francisco, California, en Estados Unidos.