En el marco de su segundo informe de gobierno y la gira “Honestidad y Resultados”, Claudia Sheinbaum visitó Colima donde reaccionó a la reunión de Alejandro “Alito” Moreno y Vicente Fox.

“¿Saben que ese periodo fue el periodo de gobierno del PRI? Porque, supuestamente, eran partidos distintos, pero siempre se ayudaron, mostraron lo mismo. Ayer se reunió Fox con ‘Alito’, imagínense. Pues, es recordar el pasado, ¿no? Quieren regresar al pasado de corrupción y privilegios” Claudia Sheinbaum

Durante el evento, Claudia Sheinbaum se lanzó contra una eventual alianza opositora conformada por el PRI y el PAN rumbo a las elecciones del 2027.

Y es que los acusó de simular diferencias en el pasado cuando en realidad operaban bajo los mismos intereses y cree que ahora solo quieren regresar al pasado de corrupción y privilegios.

Así reaccionó Claudia Sheinbaum a la reunión de Alito y Fox

Durante su visita oficial a Colima, la presidenta Claudia Sheinbaum criticó la reunión ocurrida entre el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, y el expresidente panista Vicente Fox.

Definió el encuentro de Alito y Fox en la sede nacional del PRI como un recordatorio del “pasado de corrupción y privilegios” al que, según afirmó, pretenden regresar.

Acusó que durante los gobiernos del periodo neoliberal, el PRI y el PAN simularon ser fuerzas políticas distintas cuando en realidad eran lo mismo y “siempre se ayudaron”.

Afirmó que este encuentro demuestra que buscan revivir esa alianza y sumar fuerzas con la mira puesta en las elecciones de 2027.

Censuró de manera particular las declaraciones previas de Fox respecto a los apoyos gubernamentales, recordando que el expresidente ha calificado de “bola de flojos” a los adultos mayores que reciben pensiones.

Ante esto, Sheinbaum contrastó que bajo su visión la pensión representa una forma de agradecimiento y amor hacia ellos por su contribución a la patria.

Durante su discurso, Claudia Sheinbaum realizó un reposo al periodo de 36 años de gobiernos neoliberales, que contrastó con su proyecto de la Cuarta Transformación.

“Una inflación tremenda; luego vino, (Carlos) Salinas (de Gortari), (Ernesto) Zedillo, (Vicente) Fox, ése que anda diciendo que si los adultos mayores reciben pensión, son una bola de flojos. Lo dijo de otra manera, nada más que yo no uso esas palabras… la pensión es una forma de agradecimiento, de amor” Claudia Sheinbaum

Alejandro Moreno sostuvo encuentro con Vicente Fox y Juan Carlos Romero Hicks (@alitomorenoc/X)

Claudia Sheinbaum presentó avances de su gobierno en Colima

Durante su visita a Colima en el marco de su informe de rendición de cuentas, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó diversos avances y proyectos estratégicos:

Programas de Bienestar Social: Un total de 245,365 colimenses reciben algún apoyo de los Programas para el Bienestar, lo que representa una inversión anual de 6,038 millones de pesos.

Pensión Mujeres Bienestar: Se beneficia ya a 22,000 mujeres colimenses de 60 a 64 años de edad.

Pensión para Adultos Mayores: Cubre a 92,288 personas en el estado.

Becas educativas: Se otorgan becas universales a estudiantes, incluyendo a 29,231 alumnos de secundaria y 36,161 niños y niñas de primaria que recibieron este apoyo por primera vez. Asimismo, 1,081 jóvenes cuentan con becas universitarias.

Otros apoyos: Se atiende a 12,634 personas con discapacidad, 9,025 jóvenes en Jóvenes Construyendo el Futuro, 39,900 familias beneficiadas con el programa de leche a bajo costo, y apoyos directos a productores del campo y pescadores (Sembrando Vida, Bienpesca, entrega gratuita de fertilizantes).

Infraestructura escolar: El programa La Escuela es Nuestra entregó recursos de mantenimiento directo a 202 planteles básicos y 34 escuelas de educación media superior.

Atención Primaria de Salud: Se anunció la creación de 198 consultorios del IMSS Bienestar en el estado para brindar atención médica local y gratuita a partir de enero de 2027. Estos espacios contarán con farmacias de 60 medicamentos básicos y su mantenimiento se coordinará a través de asambleas ciudadanas con recursos del programa La clínica es nuestra. A finales de septiembre se lanzará una convocatoria para reclutar a médicos jubilados y personal de salud general.

Inversión de 100 millones de pesos para la rehabilitación integral del Hospital de Especialidades IMSS Bienestar (conocido como Hospital Universitario).

En proceso de construcción el nuevo Hospital General de Zona del IMSS en Manzanillo.

Conclusión en el plazo de un mes del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRI).

Construcción del nuevo puente vehicular El Chical en Coquimatlán, el puente Las Tunas en Colima, un nuevo puente en Ixtlahuacán y otro de ingreso principal en el puerto de Manzanillo.

Conclusión de los libramientos Arco Sur y Arco Norte para agilizar el tráfico en la ciudad de Colima.

Modernización de la autopista Armería-Manzanillo (con un 70% de avance) y trabajos de conservación de la red de carreteras.

Proyecto “Agua para Colima”: Presenta un 40% de avance para resolver la distribución y el abastecimiento de agua en la región.

Central de ciclo combinado: Inauguración de esta central eléctrica iniciada en el periodo de Andrés Manuel López Obrador.

Programa de Vivienda para el Bienestar: Proyecta la construcción de 20,700 nuevas viviendas para familias de escasos recursos en Colima, de las cuales más de 3,000 ya están en proceso de edificación.

Reestructuración de créditos: Benefició a 53,000 familias que tenían adeudos impagables en Infonavit o Fovissste. Adicionalmente, se han regularizado 1,000 viviendas.

Centros de desarrollo y deportivos: Se abrirán 11 Centros LIBRE para la atención de mujeres (uno en cada municipio) y dos centros deportivos del programa México Imparable para jóvenes.