El secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, destacó el avance del rescate y saneamiento del Río Lerma impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, mediante el Plan Nacional Hídrico 2024-2030.

El secretario general de Gobierno del Estado de México, señaló que, antes de la llegada de la Cuarta Transformación, ningún gobierno se había comprometido con un proyecto de estas características para recuperar el afluente.

Horacio Duarte destaca rescate histórico del Río Lerma con Claudia Sheinbaum. (cortesía )

43 municipios se benefician con el rescate del Río Lerma

El secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte, destacó que la coordinación entre Claudia Sheinbaum y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, permite que 43 municipios mexiquenses se beneficien con las acciones de rescate y saneamiento del Río Lerma.

Gracias a la Presidenta Claudia Sheinbaum y a la coordinación que mantiene con la Gobernadora Delfina Gómez, 43 municipios del Estado de México se benefician con el rescate y saneamiento del Río Lerma, un hecho histórico sin precedentes que impactará en la calidad de vida de las familias mexiquenses. Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno del Estado de México

Durante su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta de México Claudia Sheinbaum informó que avanza la primera etapa del saneamiento y restauración del Río Lerma-Santiago, proyecto que comprende 6 millones de hectáreas y para el cual se destinarán más de 350 millones de pesos.

Horacio Duarte destaca rescate histórico del Río Lerma con Claudia Sheinbaum. (cortesía )

Plan Nacional Hídrico contempla saneamiento de ríos

El Plan Nacional Hídrico 2024-2030 contempla entre sus objetivos reducir las descargas contaminantes y optimizar y ampliar la infraestructura y las plantas de tratamiento.

La estrategia también busca garantizar el derecho humano al agua en cantidad y calidad suficiente, además de impulsar una gestión integral y transparente del recurso hídrico.

Dentro del plan se contemplan acciones de saneamiento para los ríos Atoyac, Tula y Lerma-Santiago, con el propósito de avanzar en la recuperación de estos cuerpos de agua.

De acuerdo con el secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte, el proyecto representa un hecho histórico para el Estado de México por el impacto que las acciones de saneamiento tendrán en la calidad de vida de las familias de los municipios beneficiados.