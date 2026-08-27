Claudia Sheinbaum habla sobre la decisión que Morena tomó sobre Imelda Castro como coordinadora del movimiento en Sinaloa y que posteriormente podría culminar en que sea candidata a la gobernación.

La presidenta de México subrayó que la importancia en cada candidato a gobernador es que sean honestos, tengan amor por el pueblo y por el estado para el que estén postulados.

Claudia Sheinbaum habla sobre Imelda Castro como candidata a Sinaloa por Morena

En la mañanera del 27 de agosto de 2026, la presidenta fue cuestionada sobre la decisión que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tomó para la coordinación de estatal de la Defensa de la Transformación.

La mandataria argumentó que la elección de Imelda Castro fue “decisión de Morena” explicando que se dio tras los resultados de una encuesta.

Asimismo, subrayó que en este momento Morena está dando al ganador para coordinadores “y ya después” podrían ser candidatos para la gubernatura del estado, pues ayer se dio a conocer la decisión del movimiento para las elecciones en Sinaloa.

Por ello, Claudia Sheinbaum externó su sentir hacia la elección de Imelda Castro que por ahora es coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación, y a quien describió como una persona que “quiere mucho a Sinaloa”.

“Es una mujer que tiene muchos años en el movimiento de transformación, que quiere mucho a Sinaloa”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Sheinbaum también recordó la petición para los candidatos en Sinaloa y en los estados donde se harán habrá elecciones 2027, subrayando la importancia de la honestidad, amor por el pueblo y por el estado.

“Debe ser una persona recta, honesta, amar al pueblo, amar a su estado y tener un proyecto para el estado de Sinaloa”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Sin embargo, los filtros de Morena fueron expuestos por el mismo movimiento, siendo la elección tras el resultado de encuestas hechas en la población.