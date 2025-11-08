La presidenta Claudia Sheinbaum publicó la Ley de Ingresos 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y estos son los cambios claves de la miscelánea fiscal del próximo año.

Cabe mencionar que aún falta la publicación del Presupuesto de Egresos 2026 aprobado por la Cámara de Diputados, en el que se prevé un gasto total de casi 10.2 billones de pesos.

Cámara de Diputados avala la Ley de Ingresos 2026. (Cuartoscuro)

Cambios claves en la Ley de Ingresos 2026 y miscelánea fiscal publicada por Sheinbaum en el DOF

La Ley de Ingresos 2026 destina el pago por hasta 1.7 billones de pesos a la deuda pública y se especifica la miscelánea fiscal por la que se recaudarán parte de los ingresos.

Entre los cambios clave en Ley de Ingresos 2026 y miscelánea fiscal, que ya fue publicada por la presidenta Claudia Sheinbaum, se encuentran el aumento de impuestos a:

Refrescos normales y light y bebidas azucaradas como Boing y Electrolit

Cigarros

Videojuegos violentos

Juegos de azar, apuestas y casinos en línea

Asimismo, se le dará facultad al SAT para acceder a datos y estados de cuenta de plataformas digitales como: