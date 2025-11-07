Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, admitió que el Presupuesto de Egresos 2026 “debió respaldar más” al campo.

Pese a que parte de la reasignación del Presupuesto de Egresos 2026 se destinará a la agricultura y al desarrollo rural, Monreal admitió que van a tener muchos pendientes con ese monto.

Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo de la Cámara de Diputados (Especial )

En entrevista con López-Dóriga, el diputado Ricardo Monreal habló sobre el Presupuesto de Egresos 2026 y admitió que el monto designado al campo dejará muchos pendientes:“Debimos haber respaldado más”, dijo.

Sin embargo, Ricardo Monreal comentó que la presidenta Claudia Sheinbaum sabe de la situación y que de una u otra manera se resolverán las demandas de los trabajadores del campo.

El diputado Ricardo Monreal señaló que el monto al campo en el Presupuesto 2026 “traerá problemas”, por lo que ya ha entablado una conversación con el secretario de Hacienda, Edgar Amador.