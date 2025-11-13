Luis García Sotelo, secretario de Hacienda de Jalisco, señaló que el Presupuesto de Egresos 2026 muestra una insuficiencia de recursos para entidades federativas y municipios.

Durante una evaluación del impacto del Presupuesto 2026 en Jalisco, Luis García Sotelo advirtió de un “castigo presupuestal”, pues no se podrán ejecutar proyectos de infraestructura.

Luis García Sotelo, secretario de Hacienda de Jalisco (Cortesía)

Secretario de Hacienda de Jalisco señala monto insuficiente en Presupuesto de Egresos 2026

El secretario Luis García Sotelo dijo que lo destinado a entidades y municipios en el Presupuesto de Egresos 2026 es insuficiente para realizar todos los proyectos que se tienen en puerta.

Asimismo, el secretario de Hacienda de Jalisco acusó que siempre ha existido una tendencia centralista en el Presupuesto de Egresos 2026, donde no se priorizan otras entidades.

“Estamos frente a una centralización de los recursos que tiene años, y cada vez los municipios y los estados tenemos que apretarnos el cinturón para poder hacer esfuerzos importantes”. Luis García Sotelo, secretario de Hacienda de Jalisco

Pese a la falta de presupuesto para los estados, Luis García Sotelo dijo que espera que las asignaciones adicionales para obras e infraestructura puedan destinarse a los proyectos de Jalisco.