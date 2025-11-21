La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió este jueves 20 de noviembre en Palacio Nacional con legisladores de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo por la aprobación del Paquete Económico 2026.

Alrededor de las 5:00 de la tarde, diputados y senadores de Morena comenzaron a arribar a Palacio Nacional para reunirse con Claudia Sheinbaum, quien les agradeció por la aprobación del Presupuesto de Egresos.

Tras el desfile cívico-militar del 20 de noviembre, Claudia Sheinbaum convocó a los legisladores de Morena para agradecerles por la aprobación del Paquete Económico 2026, así como “las reformas para el bienestar”.

Antes de la reunión, el diputado Ricardo Monreal adelantó que en la reunión analizarían los propósitos de la agenda legislativa y las prioridades para los próximos periodo de sesiones en el Congreso.

“Se han aprobado 22 reformas constitucionales y modificado 44 artículos, casi una tercera parte de la Constitución. Es importante hacer un recuento con la presidenta y continuar acompañándola en este proceso”. Ricardo Monreal, diputado de Morena

Luego de un par de horas, los legisladores se retiraron de Palacio Nacional y, al hablar con los medios, Sergio Gutiérrez Luna reveló que uno de los temas tratados fue la reforma a la jornada laboral de 40 horas.

El diputado Sergio Gutiérrez Luna señaló que Claudia Sheinbaum prevé enviar la propuesta de la reforma a la jornada laboral de 40 horas muy pronto, pues ya se ha llegado a un consenso con varios sectores.