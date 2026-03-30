El gobierno de Claudia Sheinbaum anunció apoyos extraordinarios para las familias de los 28 militares caídos en el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Cada familia va a recibir un apoyo extraordinario, no solo por parte del ISFAM sino de la Comisión de Víctimas…. incluso hubo estados que dieron una aportación para apoyar a las familias” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Los recursos serán entregados a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (ISFAM) y gobiernos estatales, bajo protocolos ya establecidos.

La presidenta de México destacó que estos apoyos representan un reconocimiento al sacrificio de los elementos de la Sedena caídos en el operativo contra El Mencho.

Claudia Sheinbaum recuerda apoyos a México y a pueblos del mundo

Sin mencionar el apoyo extraordinario a familias de militares caídos, este tipo de apoyos han sido recordados como parte de lo que Claudia Sheinbaum dijo este 30 de marzo son compromisos de su gobierno con México, con la Constitución y de protección al pueblo, ello tras confirmar que se apoyará también a los pueblos del mundo en la medida de lo posible.

El 16 de marzo, Claudia Sheinbaum dijo que platicó con las familias de militares caídos en presencia de los integrantes del Gabinete de Seguridad.

Ahí recordó que los apoyos extraordinarios son un asunto de reconocimiento a los elementos caídos “muchos de ellos muy jóvenes”, “que deciden entregar su vida por lo demás”.

¿Cómo se entregarán apoyos extraordinarios a familiares de militares caídos en operativo de El Mencho?

Los apoyos del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (ISFAM), CCEAV y gobiernos estatales serán entregados mediante protocolos ya establecidos, aseguro la presidenta.

En otra ocasión, dijo que el pueblo e México debe sentirse orgullos de las Fuerzas Armadas y del gabinete de seguridad que tenemos.