La presidenta Claudia Sheinbaum explicó las acciones que han impulsado el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en México.

Desde su mañanera del 15 de octubre, la presidenta resaltó que durante el segundo trimestre del 2026, el PIB creció en 1.4%, por encima del promedio de la OCDE, que se encuentra en 0.7%.

Claudia Sheinbaum señaló que México está creciendo mucho gracias a la inversión en infraestructura, así como el desarrollo de electrónicos.

Asimismo, resaltó que el acceso a los combustibles, así como el incremento de los aranceles de Estados Unidos, ha generado una disminución en el crecimiento de los países en el mundo.

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