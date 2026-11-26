La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar a Guillermo Zuany por presuntamente haber recibido dinero del narcotráfico para la campaña de Maru Campos.

“De hecho ayer le pedí a la Fiscalía General de la República que investigue este caso” Claudia Sheinbaum

De acuerdo con la presidenta, solicitó a la FGR que se investigue el caso de Guillermo Zuany ante los señalamientos de The New York Times sobre su presunta relación con el narco para financiar la campaña de 2021.

FGR tiene que aclarar presuntos nexos de Guillermo Zuany con el narco: Sheinbaum

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, corresponde a la FGR aclarar los presuntos nexos de Guillermo Zuany con el narcotráfico.

“La Fiscalía General de la República tiene que aclararlo, estaba investigado por nexos con el narcotráfico” Claudia Sheinbaum

Esto ante el señalamiento realizado por el medio estadounidense, donde se aseguró que antes de las elecciones 2021 Guillermo Zuany utilizó la fuerza policial para proteger a los cárteles del narco a cambio de fondos ilícitos.

Asimismo, aseguró que dichos recursos provenientes del narcotráfico fueron utilizados en beneficio de Maru Campos durante su campaña.

Claudia Sheinbaum recordó que Guillermo Zuany ha sido señalado por ser uno de los encargados de establecer la relación entre la Fiscalía de Chihuahua y la CIA para que operara sin autorización federal.

“Lo que sabemos es que el vicefiscal…que es reconocido, que es una de las personas, junto al fiscal, denunciado por la gobernadora, fue el encargado o fue uno de los que estableció la relación entre la Fiscalía de Chihuahua y los agentes de la CIA para trabajar en territorio nacional sin autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores ni del Gabinete de Seguridad” Claudia Sheinbaum

Asimismo, resaltó que se debe de aclarar cómo es que una personas que estaba siendo investigada por los vínculos del narcotráfico terminó abriendo las puertas de Chihuahua a una agencia estadounidense.

Además, señaló que Guillermo Zuany se fugó a Estados Unidos, donde se encuentra bajo la protección de las autoridades.