Claudia Sheinbaum negó que el narcotráfico haya sido parte de los temas que trató con Donald Trump durante su reunión en el marco del APEC 2026.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, durante su reunión en China, se trató “exclusivamente el tema de comercio”.

“En esta reunión no se trató ese tema (narcotráfico). Fue exclusivamente el tema del comercio” Claudia Sheinbaum

Esto luego de que el presidente Donald Trump asegurara que se habló sobre el combate al narcotráfico y reiteró que “los cárteles controlan México”.

“Hablamos solo de comercio”: Sheinbaum aclara que no se habló de seguridad en reunión con Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que durante la reunión con Donald Trump en China solo se habló de comercio a pesar de las recientes declaraciones de su homólogo estadounidense.

Claudia Sheinbaum señaló que sí ha tenido conversaciones respecto a la seguridad en llamadas telefónicas, por lo que “seguramente se refirió a otra reunión”.

De acuerdo con Sheinbaum, en otras llamadas Donald Trump ha sugerido, como declaró recientemente, que existe control del crimen organizado en México, cosa a la que “siempre he contestado que es falso”, señaló la presidenta.

“Ha habido llamadas telefónicas donde él ha sugerido esto a lo que nosotros le hemos comentado que no, que no es correcta su información y que se está trabajando por la seguridad y la paz en el país” Claudia Sheinbaum

Asimismo, resaltó que el presidente de Estados Unidos tiene una manera “particular” de informar; sin embargo, reiteró que, “en particular, en esta reunión en China, hablamos solo de comercio”.