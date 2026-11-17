La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que el Instituto Nacional de Migración (INM) brinda atención y acompañamiento a 781 migrantes de Honduras y El Salvador que actualmente integran una caravana ubicada en Mapastepec, Chiapas.

La funcionaria explicó que, aunque varios integrantes de la caravana ya regresaron a sus países de origen, todavía permanecen 781 personas en territorio chiapaneco, donde reciben asistencia del personal del INM, ante la amenaza de Donald Trump, presidente de Estados Unidos de aumentar los aranceles a México si no se atienden las caravanas migrantes.

“Nosotros estamos viendo actualmente, sí está una caravana en Chiapas, que proviene de Honduras y de El Salvador. Ya varios de los integrantes han retornado a sus países, pero actualmente todavía son 781 integrantes. Están en la población de Mapastepec, en Chiapas, y están recibiendo atención directamente, atención, acompañamiento de parte del Instituto Nacional de Migración durante todo su tránsito por Chiapas” Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación

Durante la conferencia mañanera del pueblo de este martes 17 de noviembre, Rosa Icela Rodríguez señaló que el INM también busca informar a los migrantes sobre los cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos y las posibilidades que tienen de ingresar a ese país.

Rosa Icela Rodríguez confirma que ninguna caravana migrante ha llegado a la frontera norte

Al igual que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, Rosa Icela Rodríguez confirmó que ninguna de las 24 caravanas migrantes organizadas en países de América Central ha conseguido llegar a la frontera norte de México.

La secretaria de Gobernación explicó que estos grupos han llegado principalmente a Chiapas y, en algunos casos, al sur de Oaxaca, pero ninguno ha avanzado hasta la frontera con Estados Unidos.

“Los hechos son que se han organizado alrededor de 24 caravanas, todas provenientes de América del Centro, América Central, en los diferentes países que ahí están ubicados y que a México, a Chiapas y en algunos casos al sur de Oaxaca, han llegado 24, pero al momento y por eso digo hechos, no ha habido absolutamente ninguna caravana que llegue a la frontera norte”. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación

Así trabaja el INM con los migrantes para evitar que intenten cruzar a Estados Unidos

Rosa Icela Rodríguez también explicó que el Instituto Nacional de Migración busca persuadir y orientar a los integrantes de las caravanas migrantes mediante información sobre las restricciones y posibilidades reales de ingresar a los Estados Unidos.

La funcionaria agregó que, después de recibir esta orientación, algunos migrantes deciden regresar a sus países de origen, mientras que otros optan por permanecer en México y buscar oportunidades laborales en entidades donde existe demanda de trabajadores.

Aunque aclaró que estos migrantes que deciden quedarse en México, deben también regularizar sus papeles y situación migratoria en el país.