Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, respondió a los señalamientos de Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, sobre el supuesto financiamiento del crimen organizado detrás de las caravanas migrantes en México.

Desde la conferencia mañanera del pueblo del jueves 19 de noviembre de 2026, la funcionaria señaló que México atiende la migración con respeto a los derechos humanos y sin recurrir a la violencia en lo que se refiere a la atención de las caravanas migrantes.

Asimismo, afirmó que la cooperación con Estados Unidos se realiza en condiciones de igualdad y bajo el principio de responsabilidad compartida, no de subordinación.

“Nosotros lo que decimos es que México está ocupado en la atención de la migración con respeto a los derechos humanos, sin violencia y México coopera como socio, digamos como vecino de los Estados Unidos y de los países centroamericanos, pero no como una subordinación, sino como un acuerdo en donde hay una responsabilidad compartida” Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación

Rosa Icela revela negocio ilegal detrás del traslado de migrantes en autobuses

Sobre el mismo tema, Rosa Icela Rodríguez reveló que el Gobierno de México ha detectado que algunos líderes de caravanas migrantes son propietarios de líneas de autobuses que cobran por trasladar a las personas.

En consecuencia la secretaria de Gobernación explicó que, aunque no cuenta en ese momento con datos que confirmen la participación del crimen organizado en estos casos, las autoridades han identificado un negocio ilegal relacionado con el transporte de migrantes.

Pero descartó que se trate del financiamiento del crimen organizado en las caravanas migrantes que buscan llegar a Estados Unidos.

“Mire, en realidad, a veces, algunas de las caravanas tienen un tipo de organización donde se ha detectado que son líderes, que tienen incluso, que son dueños de líneas de autobuses, por ejemplo. Entonces, la organización, más que del crimen organizado en sí, que no tengo en este momento los datos, lo que sí vemos es un negocio que evidentemente es un delito, pero que nosotros lo vemos a veces con otro tipo de fachada” Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación

Rosa Icela Rodríguez asegura que México combate el tráfico de personas en caravanas migrantes

Por otra parte, Rosa Icela Rodríguez aseguró que el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México se mantiene en vigilancia sobre el delito de tráfico de personas y que no permite que estos crímenes queden impunes.

La funcionaria sostuvo que México ha detenido y continuará deteniendo a quienes sean responsables de este delito, particularmente cuando se detecten redes dedicadas al tráfico de personas durante las caravanas migrantes.

“Estamos nosotros en la disposición siempre de que sí hay, y evidentemente se detecta en algún momento que hay responsables sobre tráfico de personas, México ha detenido y seguirá deteniendo a las personas que estén en este tipo de delitos. Entonces el Gabinete de Seguridad está muy al pendiente para que no haya impunidad al respecto. Y si se encuentra una banda responsable del tráfico de personas, se actúa en consecuencia”. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación

Además Rosa Icela Rodríguez remarcó que México mantiene su cooperación sin subordinación ante Estados Unidos trabajando en torno a la seguridad fronteriza de ambos países.