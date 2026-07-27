Claudia Sheinbaum negó que sea real el video que se viralizó con supuestas amenazas al gobernador de Zacatecas, David Monreal.

“No sé si llamarle montaje, pero no es un video real… eso fue lo que se nos informó en el Gabinete…” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la mañanera del 27 de julio de 2026, respaldada por el Gabinete de Seguridad encabezado por Omar García Harfuch, la presidenta de México aseguró que desde el primer momento se consideró un montaje.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum explicó que las imágenes no coincidían con el audio, lo que evidenciaba manipulación, y reiteró que el material no corresponde a un mensaje auténtico del crimen organizado contra David Monreal.

Claudia Sheinbaum confirma investigación de video con supuestas amenazas a David Monreal

Sheinbaum dijo que se investiga el video de supuestas amenazas a David Monreal, a pesar de que se considera no real y que hay inconsistencias en el audio y video del mismo.

La presidenta señaló que “habría que ver quién publicó el video” manipulado y los motivos para hacerlo.

Sheinbaum dijo que sería bueno que el Gabinete de Seguridad saliera a dar más información sobre las irregularidades que presenta el video.

Sheinbaum: video contra David Monreal se consideró montaje desde el inicio

Claudia Sheinbaum dijo que el video viral contra David Monreal se consideró un montaje desde el primer día. El material empezó a circular alrededor del 20 de julio pasado.

En el mismo aparecen hombres armados y encapuchados, quienes lanzaron amenazas de muerte contra David Monreal y lo conminaban a cumplir supuestos acuerdos.

En el video confirman ser los autores del asesinato de 10 personas en Zacatecas y señalaron que fue por no cumplir acuerdos, además, descartaron que mataran inocentes.