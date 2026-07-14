La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno federal no participó en el retiro del antimonumento de desaparecidos en la Ciudad de México (CDMX).

“No nos correspondió ese retiro al gobierno de México” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Esto luego de que el antimonumento de desaparecidos que fue colocado en las jardineras del Ángel de la Independencia el pasado 12 de julio, fuera retirado menos de 24 horas después.

Desde su conferencia mañanera del 14 de julio de 2026, Claudia Sheinbaum recordó que

su gobierno está cerca de los colectivos de búsqueda de desaparecidos y resaltó que la búsqueda de Ana Amelí García Gámez continúa.

Antimonumento de desaparecidos en CDMX no fue retirado por gobierno federal: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum señaló que el antimonumento de desaparecidos que se colocó en el Ángel de la Independencia no fue retirado por el gobierno federal.

Si bien la presidenta no precisó si el retiro de este antimonumento fue por parte de alguna institución local o no, señaló que desde su gobierno no se realizó este retiro en la CDMX.

Asimismo, recordó que en la CDMX ya existe un espacio dedicado a los desaparecidos en México, donde colectivos y familiares se manifiestan.

“Hay una glorieta aquí en la Ciudad de México, cuando yo fui jefa de gobierno que colectivos de desaparecidos la incorporaron, nosotros en ese momento respetamos la manifestación de las familias” Claudia Sheinbaum

Por otra parte, resaltó que la Secretaría de Gobernación está “muy cerca de los colectivos” para la búsqueda de desaparecidos.

Además, resaltó que se continúa con la búsqueda de Ana Amelí, quien desapareció el 12 de julio de 2025 en el Ajusco, con el apoyo de la Guardia Nacional.

“Este caso en particular que evidentemente seguimos buscando a esta joven, han participado en la búsqueda la guardia Nacional…se sigue buscando a la joven y se está cerca de todos los colectivos” Claudia Sheinbaum

Retiran antimonumento de desaparecidos en CDMX del Ángel de la Independencia

El antimonumento de desaparecidos colocado por colectivos en la CDMX desapareció durante la madrugada del 13 de julio, menos de 24 horas después de que fuera colocado.

El hecho fue captado por cámaras de vigilancia del C5, donde se ve a 5 personas vestidas de negro retirando el antimonumento colocado en el Ángel de la Independencia.

Ante la desaparición del antimonumento, la madre de Ana Amelí, quien forma parte de los colectivos que colocaron la estructura, acusó a las autoridades de haberlo quitado.

Asimismo, exigió que, en lugar de quitar el antimonumento, se deben de enfocar los trabajos en localizar a los desaparecidos.