Antonio Martínez Dagnino, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT) aclaró durante la mañanera de este jueves 10 de septiembre que a elegir pagar el 7% de IVA para mipymes en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) no habrá devoluciones.

“No hay declaración anual, es mensual, en ella vendrá el pago de la renta (ISR) y va a venir el pago del IVA que va ser 7%, es opcional, para hacer contabilidad y acreditar causar el IVA. Si se adquiere pagar el 7% ya no se tendrá devolución, porque es lo justo y lo que se tendría que estar pagando”. Antonio Martínez Dagnino, jefe del SAT

Debido a que el optar por la tasa del 7%, se elimina por completo el acreditamiento de IVA, además de que ayudará a los pequeños negocios en los trámites de recuperación de IVA.

Pago del 7% de IVA para mipymes en RESICO es opcional

Ante las dudas sobre las modificaciones al RESICO en la reforma para el Paquete Económico 2027, el pago del 7% de IVA para mipymes es opcional, recalcó el jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino.

Pues esta modificación en RESICO pasará a ser una opción y no una obligación, permitiéndoles a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) elegir si prefieren este esquema o regresar al Régimen General

Además la opción dependerá del volumen de gastos, pues para una mipymes con gastos facturados mínimos, la tasa fija del 7% de IVA le quitará la carga contable de encima.

Asimismo, las mipymes deberán recordar que la tasa del 7% no sustituye la ley general frente al consumidor con el cobro del 16%, ya que únicamente este porcentaje en RESICO sirve para calcular lo que las empresas le van a transferir al SAT de forma justa.