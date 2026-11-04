David Faitelson reconoció la labor de Carlos Albert Llorente tras su muerte: “Fue un incansable luchador por los derechos de los futbolista mexicano”.

El 3 de noviembre se confirmó la muerte de Carlos Albert Llorente a los 83 años de edad, y su partida generó gran conmoción entre figuras del fútbol mexicano.

David Faitelson reconoce la trayectoria de Carlos Albert Llorente tras su muerte

Tras la muerte de Carlos Albert Llorente, David Faitelson le dedicó un mensaje en redes sociales donde reconoció su labor dentro del fútbol en México.

Un gran ser humano del cual aprendí muchísimo en mis primeros años en televisión. Quiero mandarle un gran abrazo a su familia. David Faitelson

David Faitelson despide a Carlos Albert Llorente (X/@DavidFaitelson_)

David Faitelson destacó el trabajo de Carlos Albert Llorente para defender los derechos de los futbolistas y por enseñarle grandes lecciones durante su primera etapa como comentarista deportivo.

David Faitelson reconoce que la labor de Carlos Alberto Llorente casi trunca su carrera

Tras lamentar la muerte de Carlos Albert Llorente, David Faitelson recordó que los ideales y convicciones del comentarista deportivo casi le cuestan la carrera.

Carlos Albert fue un incansable luchador por los derechos del futbolista mexicano. Algunas de sus acciones le costaron vetos durante su carrera como futbolista y periodista. David Fatelson

A pesar del intento de censura, Carlos Albert Llorente fue un fuerte crítico de la Federación Mexicana de Fútbol, ya que consideraba que no velaban por los derechos de los jugadores.

David Faitelson recordó a Carlos Albert Llorente como un hombre frontal, honesto y valiente.

“Se va uno de los mejores periodistas deportivos de nuestra generación”, mencionó.

David Faitelson despide a carlos Albert Llorente (X/@DavidFaitelson_)

Carlos Albert Llorente fue defensa central de los Rayados del Necaxa y posteriormente quiso demandar al equipo, lo cual lo llevó a intentar fundar un sindicato.

La carrera de Carlos Albert Llorente cambió al periodismo deportivo e incursionó junto a José Ramón Fernández, con quien trabajó por 17 años.