Como parte del plan de Justicia del Pueblo Seri-Comca’ac, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró el viernes 8 de mayo el acueducto Seri en el estado de Sonora.

“Hicimos un poco de justicia, llevamos agua a través de un acueducto de 73 km y una planta potabilizadora" Claudia Sheinbaum

Por medio de sus redes sociales, compartió un mensaje en el que dijo que por medio de la obra que consta de 73 kilómetros, se hace “un poco de justicia” para la comunidad.

Además, anunció que se llevarán a cabo otras acciones para la zona como la construcción de vivienda, la dispersión de un Programa de Paneles Fotovoltaicos y la reparación de caminos.

Sheinbaum asegura que se hace justicia con nuevo acueducto Seri en Sonora

La tarde del viernes 8 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum inauguró en Sonora el acueducto Seri, obra de 73 kilómetros que abastecerá de agua potable a las comunidades de Punta Chueca y Desemboque.

Durante el acto oficial, la presidenta destacó que la construcción forma parte del Plan de Justicia del Pueblo Seri-Comca’ac, diseñado para atender rezagos históricos en servicios básicos y desarrollo comunitario.

Sobre el proyecto, Sheinbaum indicó en una publicación en redes sociales que con la entrega del acueducto se hizo “un poco de justicia”, pues se garantizará acceso al agua en una región marcada por carencias prolongadas.

Claudia Sheinbaum sobre el acueducto Seri en Sonora (@Claudiashein/X)

Cabe destacar que el acueducto Seri cuenta con una planta potabilizadora y se realizó una inversión superior a los 200 millones de pesos en busca de garantizar un suministro constante y seguro para la población.

Por ello, se considera que es una pieza central del plan federal en Sonora, al asegurar acceso a un recurso vital y sentar bases para proyectos complementarios de desarrollo comunitario en la zona.

Acueducto Seri en Sonora vendrá acompañado de más proyectos en la zona

Al inaugurar el acueducto Seri en Sonora, Claudia Sheinbaum anunció que el plan federal para el pueblo originario contempla otros proyectos de infraestructura y apoyo para la zona.

Sobre ello, indicó que también se va avanzar en la construcción de vivienda digna en las comunidades Punta Chueca y Desemboque, las que recordó, han vivido rezagos históricos

Además, informó que se pondrá en marcha un Programa de Paneles Fotovoltaicos diseñado para garantizar suministro eléctrico sustentable, reducir costos energéticos y fortalecer el acceso a energías limpias en la región.

Finalmente, confirmó la reparación de caminos en la zona en busca de mejorar la conectividad terrestre y facilitar el acceso a servicios, actividades productivas y proyectos comunitarios en Sonora.