El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el aplazamiento de la imposición de nuevos aranceles a México, medida que inicialmente estaba prevista para el 1 de noviembre.

Durante una conversación con la prensa a bordo del Air Force One, Trump declaró sentirse satisfecho con la extensión del plazo, afirmando que la relación comercial con México marcha bien y que el país norteamericano está recibiendo importantes ingresos por concepto de aranceles.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el sábado anterior sostuvo una llamada telefónica con su homólogo estadounidense, en la cual ambos mandatarios acordaron desactivar la amenaza de imponer nuevos gravámenes a productos mexicanos. Sheinbaum señaló que la conversación fue breve, ya que Trump se encontraba de viaje en Asia, pero suficiente para ratificar el compromiso de mantener el diálogo abierto y permitir que los equipos de ambos gobiernos continúen trabajando en la resolución de temas pendientes.

La mandataria mexicana recordó que desde el 7 de octubre había anticipado la posibilidad de una comunicación directa con Trump para analizar el asunto de los aranceles, luego de que Washington anunciara una tasa del 25% para las importaciones de camiones pesados. Explicó que actualmente las negociaciones se centran en resolver 54 barreras no arancelarias que aún están pendientes entre ambas naciones, y que el objetivo es concluirlas antes del 1 de noviembre, fecha límite acordada previamente en un plazo de tres meses.

Sheinbaum enfatizó que la llamada tuvo el propósito de asegurar la continuidad del diálogo bilateral y evitar tensiones comerciales. Ambos presidentes acordaron volver a comunicarse en las próximas semanas, una vez que los equipos técnicos finalicen sus revisiones, con el fin de cerrar de manera satisfactoria el tema de los aranceles y fortalecer la cooperación económica entre México y Estados Unidos.