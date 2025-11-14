El presidente Donald Trump cedió ante la presión de los votantes, pues el viernes 14 de noviembre firmó una orden ejecutiva para bajar los aranceles en algunos productos de la canasta básica.

De acuerdo con la información que se ha emitido, la reducción de las tasas arancelarias a alimentos básicos que firmó este día el presidente Donald Trump, fue para estos productos:

Carne de res

Plátanos

Café

Tomates

Donald Trump (VINCENT THIAN / POOL / EFE)

Trump podría bajar aranceles en alimentos básicos por presión

La imposición de aranceles en alimentos básicos ha devenido en diversas críticas en contra del presidente Donald Trump, pues se acusa que la medida ha provocado un incremento en el costo general de la vida.

Ante ello, el gobierno del mandatario anunció que en los siguientes días se informará sobre medidas importantes que ya se prevé, impliquen una baja en las tasas arancelarias de importación para varios productos.

Así lo dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien destacó que la medida en materia de comercio aplicará para los productos que no se cultivan en el país, como los siguientes:

Café

Cacao

Plátano

Aceite de oliva

Especies básicas: clavo, canela y pimienta negra

Frutas tropicales: mango, piña y papaya

Arroz jazmín y arroz basmati

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos (Scott Bessent vía X)

A pesar de que el funcionario en el gobierno de Donald Trump no confirmó si las medidas se tratan de bajas a los aranceles, el tono de sus declaraciones han sido interpretadas alrededor de ese tema.

Aranceles de Trump han generado críticas en su contra

El 2 de abril de 2025 entraron en vigor los aranceles firmados por Donald Trump, que establecieron un 25% a las importaciones de México y Canadá, así como un 10% adicional a mercancías de China.

Los productos afectados incluyen café, azúcar, frutas tropicales, cacao y arroz, todos parte de la canasta básica, lo que generó aumentos inmediatos en precios y presión inflacionaria en supermercados y cadenas minoristas.

Aranceles golpean canasta básica en Estados Unidos (MICHAEL LOCCISANO / Getty Images via AFP)

La Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes advirtió que las familias de bajos ingresos han sido las más golpeadas, mientras Tax Foundation y Peterson Institute señalaron que hay pérdida de empleos y contracción económica.

En septiembre de 2025, reportes empresariales confirmaron desajustes en cadenas de suministro y alzas en costos logísticos, en detrimento de la competitividad y el comercio internacional.

Es bajo ese panorama de presión, críticas y efectos adversos que el gobierno de Donald Trump anunció que se van a poner en marcha importantes medidas que se prevé, implicarán la baja de aranceles.