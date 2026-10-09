El Gobierno de México de la presidenta Claudia Sheinbaum establece el decreto de “Entornos digitales seguros” proteger a las infancias y adolescentes del país.

Durante la conferencia mañanera del pueblo del viernes 9 de octubre de 2026, Luisa Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia explicó de qué trata este decreto, a quién aplica y qué se prohibe.

“Este decreto tiene como objetivo la protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales seguros” Luisa Alcalde, consejera jurídica de la presidencia

Este decreto responde a los últimos casos de violencia digital, de acoso y ataques en escuelas en días recientes.

¿A quién aplica el decreto de Entornos digitales seguros para las infancias de México?

Este decreto de Entornos digitales seguros para las niña, niños y adolescentes será aplicable para plataformas digitales.

Mismas que son descritas como un servicio digital en internet que permite la interacción, comunicación, generación, difusión o compartición de contenidos entre personas usuarias.

¿Qué está prohibido en el decreto de Entornos digitales seguros?

Para las plataformas digitales que prohibido que permitir a niñas, niños y adolescentes el acceso, exposición o recomendación de contenido, imágenes y videos que generen o promuevan:

Discursos de odio y extremismo violento

Abuso, explotación o violencia sexual

Suicidio, autolesiones deliberadas, trastornos alimenticios

Violencia en el entorno escolar

Acoso y ciberacoso

Ciberbullying

Conductas ilícitas

Material sexual explícito

¿Cuáles son las obligaciones y acciones para las plataformas digitales por el decreto de Entornos digitales seguros?

Además las plataformas digitales con este decreto de Entornos digitales seguros tienen que cumplir con diferentes obligaciones como el garantizar desde su diseño la seguridad y protección de niñas, niños y adolescentes:

Identificar y retirar de inmediato cuentas o contenidos que promuevan o generen cualquier forma de violencia.

Clasificar contenidos por edad.

Herramientas de supervisión para las madres, padres o personas tutoras.

Mecanismos para reportar a usuarios o contenidos violentos.

Privacidad y seguridad activas de manera predeterminada para que niñas, niños y adolescentes cuenten desde el inicio con la configuración más protectora.

Adicionalmente deberán contar con instancias de seguridad y de procuración de justicia como:

Contar con un punto de contacto disponible 24/7 para requerimientos de información de la autoridad investigadora.

Preservar y entregar a las autoridades investigadoras evidencia e información.

Alertar de manera inmediata a las autoridades investigadoras cuando se identifique contenido que atente contra la vida.

En tanto en las acciones que tendrán que tomar son por parte del gobierno y plataformas digitales es la comunicación y exposición de: