La presidenta Claudia Sheinbaum firmó junto a productores de Michoacán y Jalisco un par de acuerdos con los que, dijo, se busca fortalecer la producción y exportación de aguacate mexicano.

“Vamos a firmar dos acuerdos muy importantes para fortalecer la producción de aguacates y también su seguridad y su sanidad” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Así lo dio a conocer por medio de un video, en el que destacó que el acuerdo también tiene la finalidad de reforzar las medidas de seguridad y sanidad del producto.

Ante la firma del convenio, los productores de aguacate locales agradecieron a Claudia Sheinbaum, pues reconocieron que con él se va a impulsar la exportación de su producto.

Firma Sheinbaum acuerdo con productores para fortalecer aguacate mexicano

El jueves 1 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre la firma de un acuerdo con productores de aguacate mexicano, para proteger un mercado estratégico de exportación.

Al respecto, explicó que el convenio tiene la intención de fortalecer la producción y exportación del fruto que representa ingresos que son cercanos a los 3 mil 500 millones de dólares.

Mediante este acuerdo se garantizará la sanidad del aguacate mexicano, coordinando esfuerzos inmediatos entre las dependencias federales y las autoridades agrícolas.

Asimismo, enfatizó que el convenio fortalece las medidas de sustentabilidad ambiental, al asegurar que la producción agrícola no genere deforestación en los bosques ni afectaciones ambientales.

En materia regulatoria, la mandataria explicó que el acuerdo contempla la promoción de mejores condiciones de seguridad laboral, dignificando el trabajo diario de miles de familias del campo.

Finalmente, Claudia Sheinbaum anunció un proceso de difusión nacional para que todos los campos de cultivo conozcan las nuevas normas exigidas para comercializar aguacate con altos estándares.

Exportación de aguacate (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Productores reconocen esfuerzo de Claudia Sheinbaum por el aguacate mexicano

Productores de Michoacán y Jalisco agradecieron las atenciones brindadas por Sheinbaum, al destacar que la iniciativa beneficia directamente a miles de pequeños agricultores.

Asimismo, expresaron su confianza en que los acuerdos consolidarán la industria exportadora, garantizando la permanencia y sostenibilidad del sector agrícola durante al menos tres décadas.

Durante la reunión, los representantes del gremio del aguacate reconocieron la sensibilidad de la mandataria federal, subrayando el valor de contar con el respaldo directo del Gobierno de la República.

Finalmente, enfatizaron que el trabajo con el gabinete permitirá comercializar aguacate con la cara en alto ante el mundo, demostrando la alta competitividad del campo mexicano a nivel internacional.