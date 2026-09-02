La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó al personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por restablecer el servicio eléctrico en cuatro estados del sureste mexicano.

Durante su conferencia matutina del 2 de septiembre, Claudia Sheinbaum atribuyó el apagón al daño físico de una torre de transmisión, descartando fallas estructurales.

La mandataria destacó que las cuadrillas trabajaron cerca de 8 horas de manera ininterrumpida para recuperar el suministro, luego de afectaciones provocadas por vandalismo.

¿Qué provocó el apagón y cómo restableció la CFE el servicio?

La CFE informó que 2 líneas de alta tensión salieron de operación, provocando interrupciones eléctricas en zonas de Chiapas, Quintana Roo, Campeche y Yucatán durante la contingencia.

La empresa señaló que las afectaciones derivaron de actos de vandalismo y desplegó personal especializado hacia los puntos donde se registraron los daños durante la jornada.

CFE trabaja para restablecer la luz en Chiapas, Quintana Roo y Yucatán (Michelle Rojas)

En coordinación con el Cenace, las cuadrillas realizaron maniobras para recuperar progresivamente el suministro, mientras la CFE mantenía comunicación con autoridades estatales y municipales.

Los trabajos continuaron sin interrupciones hasta alcanzar el restablecimiento al 100% del servicio eléctrico en las entidades afectadas por la contingencia del sureste.

Sheinbaum descartó problemas de infraestructura o insuficiencia de generación en la Península de Yucatán y atribuyó la interrupción directamente al daño de una torre.

La CFE indicó que permanecerá atenta ante posibles eventualidades y agradeció la comprensión de la ciudadanía durante las labores necesarias para recuperar completamente el suministro.

Antes del incidente, la empresa implementaba en Chiapas la estrategia Conectada Contigo, que contempla mantenimiento, sustitución de postes, revisión de transformadores y ampliaciones de la red eléctrica.