Tras el encuentro al que asistió en Palacio Nacional, Pablo Lemus reveló algunos detalles del plan de la presidenta Claudia Sheibaum para homologar a nivel nacional la Ley de Seguridad Pública.

“La presidenta nos ha pedido a las y los gobernadores del país la homologación a través de nuestros congresos estatales” Pablo Lemus. Gobernador de Jalisco

El jueves 11 de diciembre se celebró un encuentro en Palacio Nacional entre Claudia Sheinbaum y los gobernadores del país, en el que la presidenta les planteó homologar la Ley de Seguridad Pública.

A su salida del encuentro, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ofreció declaraciones a los medios de comunicación en las que resaltó que algunos de los puntos que se les planteó, fueron los siguientes:

Ley federal contra la Extorsión

Ley de Seguridad Pública

Ley General en Materia de Desaparición Forzada

En torno a ello, Pablo Lemus garantizó que al menos en el caso del estado de Jalisco, hay plena disposición para avanzar en la homologación de los criterios que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum durante el encuentro.

#ÚltimoMinuto🔴 Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, informó que la presidenta pidió a los mandatarios apoyo para homologar la Ley de Seguridad Pública y avanzar en la legislación sobre personas desaparecidas en el país. pic.twitter.com/bLKUCPZWSG — JUCA Noticias (@JucaNoticias) December 11, 2025

Pablo Lemus garantiza continuidad de colaboración entre Jalisco y gobierno federal

Al detallar algunos puntos del plan de Claudia Sheinbaum en busca de homologar la Ley de Seguridad Pública, el gobernador Pablo Lemus resaltó que agradeció a la presidenta por la coordinación que se ha logrado.

En especial por el trabajo conjunto que resaltó, se ha conseguir establecer entre su administración en el estado de Jalisco y la Secretaría de Seguridad Pública que es encabezada por Omar García Harfuch.

Luego de extender los agradecimientos a las secretaría de Defensa, Marina y Guardia Nacional, Pablo Lemus sostuvo que gracias a esa coordinación, Jalisco ha logrado reducir en gran medida los índices delictivos.

Por ello, insistió en externar su agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum, además de que garantizó en el tema de la seguridad, se va a continuar con toda la coordinación que ya existe con el gobierno federal.