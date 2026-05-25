El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, calificó como “oportuna” la convocatoria realizada por Claudia Sheinbaum Pardo para el próximo 31 de mayo.

A través de redes sociales, Ricardo Monreal afirmó que la celebración representa un momento clave para fortalecer la transformación nacional y mantener la unidad frente al conservadurismo político.

El legislador también expresó que Morena se encuentra listo para acompañar a Claudia Sheinbaum durante el informe nacional conmemorativo por los dos años de la victoria electoral.

Claudia Sheinbaum convocó a plazas públicas para informe nacional

La presidenta anunció desde Teapa, Tabasco, que el próximo 31 de mayo encabezará un informe nacional para rendir cuentas sobre los avances de su administración.

Sheinbaum señaló que el encuentro busca fortalecer la participación ciudadana y refrendar el compromiso con un México independiente, democrático y libre frente a intereses externos y conservadores.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. (Tomada de video/@ClaudiaSheinbaumP)

El evento será transmitido simultáneamente en plazas públicas de las 32 entidades federativas para evitar traslados masivos hacia el Zócalo de la Ciudad de México.

Durante su mensaje en Tabasco, la mandataria destacó que el movimiento de transformación continúa avanzando gracias al respaldo de millones de mexicanas y mexicanos en el país.

Monreal sostuvo que únicamente mediante la unidad política y social será posible enfrentar a sectores opositores que, afirmó, buscan frenar los cambios impulsados por Morena.

La presidenta reiteró que México es una nación libre, independiente y soberana, además de señalar que su gobierno continuará defendiendo los intereses nacionales y populares.

El informe nacional del 31 de mayo marcará uno de los principales actos políticos organizados por Morena para conmemorar el segundo aniversario del triunfo electoral presidencial.