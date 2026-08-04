Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dijo que su gobierno buscará que la fortuna y bienes de delincuentes y narcotraficantes se quede o regrese a México, así lo dijo tras el anuncio de Estados Unidos quien busca quedarse con la fortuna de Ismael El Mayo Zambada.

“Vamos a hacer… todo lo que sea benéfico para el pueblo de México. Esa es nuestra función y nuestra tarea. Si hay incautación de bienes a cualquier narcotraficante o delincuente de cuello blanco que está en Estados Unidos, vamos a solicitar que sea entregado a México, en el marco de las leyes porque el principal daño se ejerció aquí” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Así lo dijo la presidenta de México ante los cálculos de Estados Unidos sobre que la fortuna total de Ismael El Mayo Zambada, derivada de toda su carrera como narcotraficante, ascienden a 15 mil millones de dólares.

Claudia Sheinbaum dijo que buscará que los beneficios regresen a pueblo de México porque en este país fue donde se ocasionó el mayor de los daños.

Claudia Sheinbaum puntualiza que fortuna de El Mayo no se ha encontrado

Claudia Sheinbaum puntualizó que la fortuna de El Mayo calculada en 15 mill millones de dólares es una estimación y aún no se ha encontrado ni incautado.

Cabe recordar que la manera en la que Estados Unidos busca quedarse con la fortuna de El Mayo es mediante la imposición de una sanción económica equivalente a esa cifra

Gobierno de Sheinbaum recupera casi 9 millones de pesos de García Luna

Claudia Sheibaun anunció que el Gobierno de México recuperó 500 mil dólares, equivalentes a casi nueve millones de pesos vinculados al caso Genaro García Luna.

No especificó de donde fueron recuperados ni las acciones legales detrás, pero señaló que Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó sobre el caso.

Pronto se va a anunciar el objetivo en particular para lo será destinados los recursos equivalentes a ocho millones 635 mil 185 pesos.